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    出貨速度異常快被盯上！ 原來是台灣網拍賣家結合中國仿品業者

    警方查扣各式中國製仿品。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣各式中國製仿品。（記者許國楨翻攝）

    2021/01/11 16:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名網拍賣家與中國仿品業者配合，提供倉庫做為私人物流中心發貨，搶快出貨給台灣買家，但因出貨速度異常迅速反被保二刑大偵二隊盯上查緝，當場查扣各大品牌仿冒精品服飾、球鞋、手錶以及3C配件4千餘件，初估侵權市值高達近2千萬元，訊後除全案依違反商標法送辦，該名賣家恐還得面臨天價民事求償。

    偵二隊副隊長林家柱今天說，中國仿品業者利用各大網購平台販售仿品行之有年，販售流程除循一般途徑，由中國業者發貨透過宅配物流將貨品寄到台灣買家手中，最近更發現有些業者也會與我國商人接洽，先行將貨物囤放於我國內，接獲訂單後再通知國內倉儲業者出貨，以利搶快將商品送達買家手中。

    而相較傳統自中國出貨至少7至14日送達，本案竟2日內即到貨，警方日前得知此現象，察覺有異深入追查，發現該案網拍帳號申請人、電信申登人、金融資料皆為人頭帳號，大大增加辦案困難，僅能土法煉鋼透過調閱路口影像過濾，鎖定特定車輛後以車追人，查出是25歲的陳姓男子所經營，進一步循線找到倉儲場所搜索。

    警方當場查扣ADIDAS、NIKE、UNDAR ARMOUR等品牌服飾鞋款， APPLE、SAMSUNG、SONY、NINTENDO等品牌3C周邊配件及CHANEL、LV、GUCCI、MICHAEL KORS等國際精品包款或手錶共計4千餘件，經送驗本月初證實所有查扣商品皆為仿品；陳男到案後供稱，原先僅為一般網拍賣家，後接觸到中國業者請求代為出貨拆帳，遂慢慢演變成倉儲，雖明知皆為仿冒品，然因認僅為代出貨應無觸法之虞。

    林家柱說，然該行為也屬共犯結構一環，觸犯商標法第97條「明知他人所為之前二條商品而販賣，或意圖販賣而持有、陳列、輸出或輸入者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金」，另恐面臨商標權人天價民事求償，同時也呼籲民眾勿將個人資料借於他人使用，讓中國不肖廠商充當人頭資料使用，成為侵權推手。

    警方查扣各式中國製仿品。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣各式中國製仿品。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣各式中國製仿品。（記者許國楨翻攝）

    警方查扣各式中國製仿品。（記者許國楨翻攝）

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