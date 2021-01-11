台南北門傳野狗攻擊92歲嬤 倒在老伴墳前奄奄一息獲救

北門玉港里前里長林妙香（左）、吳阿嬤兒子吳原全（右）展示阿嬤被野狗撕咬破爛的頭巾。（記者楊金城攝）

2021/01/11 14:46

〔記者楊金城／台南報導〕台南又傳野狗傷人事件，北門區玉港里在1月2日傳出92歲吳姓阿嬤在自家農田被野狗攻擊咬傷，奄奄一息，阿嬤的頭巾被撕咬破爛，左小腿疑有被咬傷痕，全身淤血，幸被吳姓里民發現，通報北門消防分隊將阿嬤送醫急救，目前還在醫院治療中。

北門區長張明寶、台南市動保處動物管制隊隊長洪振凱會同玉港里長陳來盛、發現阿嬤的吳姓里民今天上午到事發地會勘，吳阿嬤就倒在自家農田中老伴的墳前。（記者楊金城攝）

北門區長張明寶、台南市動保處動物管制隊隊長洪振凱會同玉港里長陳來盛、發現阿嬤的吳姓里民今天（11日）上午到事發地會勘，慰問吳阿嬤的兒子吳原全和安撫庄內高齡農婦。

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玉港里前里長林妙香（左一）當天接獲通報，也趕到現場協助救吳姓阿嬤。（記者楊金城翻攝）

洪振凱說，吳阿嬤疑被遊蕩犬隻咬傷，讓人遺憾，玉港里周邊確實遊蕩犬隻很多，上週捕捉3隻，如有攻擊性犬隻，不會再回置原地，後續將加強捕捉玉港里遊蕩犬隻問題，至於吳阿嬤的腿上咬痕是不是犬隻咬傷須再釐清。

吳阿嬤的左小腿處留有動物疑似咬痕。（記者楊金城翻攝）

玉港里前里長林妙香在臉書披露吳阿嬤1月2日上午8點多在自家農田除草時，突遭成群野狗攻擊，將阿嬤咬得奄奄一息，失去意識，倒在農田老伴的墳前，阿嬤僵硬的身驅在寒風裡待了2個小時，終於在上午10點多被人發現，報案救人。

台南市動保處動物管制隊隊長洪振凱會勘現場說，將加強捕捉玉港里遊蕩犬隻。（記者楊金城攝）

林妙香當天接獲通報，也趕到現場協助救人，她今天說，當地成群的野狗兇殘，總是將目標咬到無力反抗時才會作罷。連她開貨車也被群狗窮追猛吠，一位92高齡的老人如何逃過？難道下田應該冒著生命的危險？難道政府相關部門要一直讓悲劇上演？盼大家共同努力，終結野狗傷人的悲劇。

發現吳姓阿嬤的吳姓里民說，他一開始以為田裡躺個人形模特兒，細看稍有動作才知是人，當時有隻野狗趴臥在吳阿嬤身旁，周邊約有6、7隻流浪狗，是野狗追咬阿嬤受傷？還是阿嬤倒地後吸引流浪狗好奇啃咬？不得而知。

吳阿嬤的兒子吳原全堅信媽媽被野狗圍攻，他說，媽媽身體硬朗，如果不是被攻擊倒地，一定會站起來，她在農田裡因抵抗野狗，掙扎導致全身淤青，左腳踝有3個狗咬傷的痕跡小孔。

佳里奇美醫院說，吳阿嬤送醫時，意識不清，血糖過低、呈失溫狀態，左小腿疑有動物咬痕，全身多處淤血有可能是跌倒翻滾、失溫、感染、服用抗凝血藥物等可能因素造成。

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