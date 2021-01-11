少女控被下藥偷拍「口愛」影片 檢方一查：她自己脫褲...

台北地檢署調查認為，少女自行脫褲，還看著手機鏡頭，難認被偷拍。（情境照）

2021/01/11 12:37

〔記者陳慰慈／台北報導〕周姓男子經友人介紹認識一名未滿18歲少女，要少女幫他販毒，去年5月周男約少女共進晚餐後，將她帶往停車場，並拿少女手機拍下2人口交影片，事後少女控訴遭周男下藥偷拍，但台北地檢署調查認為，少女自行脫褲，還看著手機鏡頭，難認被偷拍，但周男拍攝與少女性愛影片已觸法，依違反兒童及少年性剝削防制條例將他起訴。

起訴指出，周姓藥頭經友人介紹認識少女，為躲避檢警查緝，透過少女聯繫買家，去年5月28日晚間，周男邀約少女共進晚餐，再以返家拿取物品為由，將少女帶回家，之後開車載少女到北市松山區某停車場，並要少女幫他口交，還持少女手機拍下過程。事後少女指控，在周男住處被毒咖啡包及不明藥錠迷昏，因此被偷拍性愛影片。

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但檢方勘驗影片發現，當時少女與周男發生性行為時，均可自己行動，站立時並無腳步不穩情形，並有自行脫下褲子的動作，且少女與周男在影片中有斷斷續續交談，談話內容並無胡言亂語，答非所問情形，加上少女在影片中有詢問周男手機拍攝問題，看著手機錄影鏡頭，並疑有操作敲打手機螢幕的聲響，難認少女當時陷於神智不清而被偷拍。

檢方認為，周男雖沒下藥偷拍，但他偷拍與少女性愛影片，仍涉犯兒童及少年性剝削防制條例拍攝少年性交行為影片罪，將他起訴；而周男販賣第三級毒品先前已被檢察官起訴，案件法院審理中。

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