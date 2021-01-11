桃園1歲女童遍體麟傷，揭母、同居人凌虐惡行，2人均被依家暴傷害罪起訴。（記者鄭淑婷攝）

2021/01/11 12:34

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市何姓女童於2019年8、9月間，遭吳姓母親及其22歲孫姓男友凌虐，當時年僅1歲4個月大的女童，全身滿是遭毆打的新、舊瘀青及菸蒂燙傷，直到同年9月2日女童突然出現異狀，吳女趕忙將她送醫院急救，身上滿布的傷痕才揭露2人惡行，桃園地檢署日前依家暴傷害罪起訴吳、孫2人，女童父親也向法院聲請拿回女兒監護權獲准。

女童原本由吳女及生父輪流照顧，吳女上大夜班時會將女兒帶給生父，隔天下班再接回，孫男於2019年7月間搬至吳女龜山區住處同居，8月26日之後她就沒將孩子帶給生父，委由孫男負責照料，但9月2日女童出現異狀，吳女緊急將她送到醫院急救，院方發現女童臉部、額頭、雙腿、會陰都有新舊瘀青及挫傷，耳朵有遭扯傷痕跡，腿部還有明顯燙傷，通報警方、社工介入調查，懷疑女童是遭媽媽及其男友凌虐。

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吳女供稱，她於8月29日曾以手拍打女兒胸口，9月1日早上下班返家，曾發現女兒臉部有瘀青，隔天早上又發現額頭多了一個傷痕；孫男則稱，他確實於8月29日到9月1日獨自照顧女童，與吳女2人均有抽菸習慣；女童生父則說，吳女從8月26日將女兒帶走，就沒再帶來給他照顧。

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