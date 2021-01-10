漏夜救援！千人洞女山友受傷 救援隊摸黑趕路速度超快

受傷山友由四輪傳動小貨車接駁給救護車送醫。（記者蔡宗勳翻攝）

2021/01/10 23:59

首次上稿 23:16

更新時間 23:59

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣阿里山鄉豐山村石鼓盤風景區，今（10）日下午傳出山友腳踝扭傷、疑似靭帶撕裂無法行走事故，嘉義縣消防局獲報立即派出5個分隊漏夜救援，火速奔赴現場救人，上山比一般時程快半個鐘頭，但回程背負傷者夜間幾乎寸步難移，花了快4個小時，於11點52分揹到登山口，由四輪傳動小貨車接駁給救護車送醫。

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嘉義縣消防局勤務指揮中心今日下午4點多接獲民眾報案，指一行6人（3男3女）前往千人洞登山，下山途中，年約54歲女山友於仙樹抱石、臥船洞兩景點之間因左腳踝扭傷無法行走，請求派人前往救援。

嘉義縣消防局表示，由於山友受傷路段崎嶇難行，而且夜間救援任務艱困，為確保救援安全達成，立即調派奮起湖等5個分隊12個隊員前往救援，第一波人員將於晚間6時22分由行豐吊橋進入。

豐山守望相助隊分隊長許銘宏指出，從登山口到山友受傷處，單程就要兩個鐘頭的時間，但在救人指令下，消防隊員、義消與支援的守望相助隊隊員都摸黑加快腳步，晚上7時52分就抵達仙樹抱石景點附近接觸到傷者，評估其意識清楚、生命跡象穩定，但無法自行走路，消防隊員做檢傷與包紮後，由救援人員於8點多輪流背負下山。

由於夜間摸黑揹人任務相當艱鉅，為安全起見，根本無法加快時度，所花得的時間更長，比山上多了一倍時間，於半夜11點52分抵達登山口。

嘉義縣消防局人員漏夜摸黑上山救援山友。（記者蔡宗勳翻攝）

嘉義縣消防局人員漏夜救援山友。（記者蔡宗勳翻攝）

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