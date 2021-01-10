疑左轉A柱遮視線 小黃撞死台積電工程師

台南市中西區民生路與康樂街路口發生計程車撞死男機車騎士的不幸車禍。（記者王俊忠翻攝）

2021/01/10 16:52

〔記者王俊忠／台南報導〕1名林姓計程車司機於9日凌晨駕駛小黃沿台南市中西區民生路行進到康樂街口要左轉時，撞上在民生路直行、於台積電電子廠擔任工程師的鄭姓男機車騎士，鄭男被送醫後於今日凌晨不幸身亡。警方初步調查，小黃運匠轉彎時涉未禮讓直行車輛，雙方酒測值都是零，警方訊後依過失致死罪嫌將運匠移送檢方偵辦。

據了解，發生不幸的鄭姓男機車騎士（28歲、未婚），他平時在台積電南科廠擔任工程師工作，因為與過去的補習班老師及同學約定10日在台北聚餐，9日凌晨4點多，他騎機車要到兵配廠的台南轉運站搭國道巴士北上。

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警方初步了解，鄭男當時騎機車沿市區民生路西向東行，行經康樂街口繼續往前直行；林姓小黃運匠（57歲）則駕駛計程車從民生路東向西行在康樂路口左轉，2輛汽、機車在路口碰撞，雙方車行行向都是綠燈，計程車把鄭男機車撞飛，鄭男倒地後被送到成大醫院急救，可惜不幸在今日凌晨3點多宣告傷重不治。

鄭男家屬聽聞噩耗感到悲痛，警方繼續調查、釐清車禍事實真相。林姓小黃運匠到案後說，當時受到小黃汽車A柱影響左轉時的視線，沒有看見對向鄭男的機車駛來，對於發生這件不幸意外感到抱歉與後悔。

台南市中西區民生路與康樂街路口發生計程車撞死男機車騎士的不幸車禍。（記者王俊忠翻攝）

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