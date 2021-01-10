疑左轉A柱遮視線 小黃撞死台積電工程師
〔記者王俊忠／台南報導〕1名林姓計程車司機於9日凌晨駕駛小黃沿台南市中西區民生路行進到康樂街口要左轉時，撞上在民生路直行、於台積電電子廠擔任工程師的鄭姓男機車騎士，鄭男被送醫後於今日凌晨不幸身亡。警方初步調查，小黃運匠轉彎時涉未禮讓直行車輛，雙方酒測值都是零，警方訊後依過失致死罪嫌將運匠移送檢方偵辦。
據了解，發生不幸的鄭姓男機車騎士（28歲、未婚），他平時在台積電南科廠擔任工程師工作，因為與過去的補習班老師及同學約定10日在台北聚餐，9日凌晨4點多，他騎機車要到兵配廠的台南轉運站搭國道巴士北上。
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警方初步了解，鄭男當時騎機車沿市區民生路西向東行，行經康樂街口繼續往前直行；林姓小黃運匠（57歲）則駕駛計程車從民生路東向西行在康樂路口左轉，2輛汽、機車在路口碰撞，雙方車行行向都是綠燈，計程車把鄭男機車撞飛，鄭男倒地後被送到成大醫院急救，可惜不幸在今日凌晨3點多宣告傷重不治。
鄭男家屬聽聞噩耗感到悲痛，警方繼續調查、釐清車禍事實真相。林姓小黃運匠到案後說，當時受到小黃汽車A柱影響左轉時的視線，沒有看見對向鄭男的機車駛來，對於發生這件不幸意外感到抱歉與後悔。