熱水器裝室內！ 台中清水一家4口一氧化碳中毒

陳男住家將瓦斯熱水器裝在陽台半室內空間，才造成一氧化碳中毒。（記者歐素美翻攝）

2021/01/10 12:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市清水區陳男一家6口三代同堂，今天凌晨3點多，疑因熱水器裝在室內，家人外出吃火鍋後返家輪流洗澡，3名女性上吐下瀉，1名11月大的男嬰一氧化碳中毒，共4人一氧化碳中毒送醫，目前住童綜合醫院加護病房治療中；阿公及父親則輕微中毒，但拒絕送醫。

台中市消防局於今天凌晨3點半左右，接獲陳男報案指稱，家人疑似食物中毒，3人上吐下瀉，腹痛嘔吐暈眩，請求消防局派遣人車協助送醫。

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台中市消防局到場發現陳男太太張女（50歲）倒在浴室門口，11月大男嬰及其他2名女性則躺在床上，趕緊將4人送醫。陳男及兒子則因輕微中毒，拒絕送醫。

陳男供稱，1家6口昨晚外出吃火鍋，返家後晚上10點多即陸續輪流洗澡，結果19歲的小女兒睡著後出現不適，起來嘔吐，家人也陸續出現上吐下瀉等不適反應，才以為是食物中毒，趕緊打119報案。

台中市消防局清水分隊到場，發現屋內一氧化碳數值高達400PPM，經開窗通風後數值降為120PPM，經檢測4名患者血液中的一氧化碳濃度，發現張女（20歲）42.1％、陳女（24歲）39.6％、張女（50歲）32.5％、男嬰（11個月）8.5％，4人為一氧化碳中毒，因該戶使用桶裝液化石油氣熱水器，又將熱水器裝在4樓陽台內，天冷門窗緊閉不通風，才造成中毒。

童綜合醫院表示，張女送抵醫院時昏迷，治療後清醒，目前住加護病房；陳女嘔吐、清醒，住加護病房；張女嘔吐、清醒，住加護病房；男嬰哭鬧、清醒住小兒加護病房。

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