為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    爭看電視變肉搏戰！花蓮2老婦老人會內扭打纏鬥倒地…

    雙方緊接著一路在交誼廳內扭打纏鬥，在影片1分半時，吳婦因重心不穩倒地，年紀較大的黃婦順勢撲倒在她身上，2人倒地仍繼續拉扯、互不相讓。（記者王峻祺翻攝）

    雙方緊接著一路在交誼廳內扭打纏鬥，在影片1分半時，吳婦因重心不穩倒地，年紀較大的黃婦順勢撲倒在她身上，2人倒地仍繼續拉扯、互不相讓。（記者王峻祺翻攝）

    2021/01/10 12:14

    ［記者王峻祺／花蓮報導］天寒擋不住怒火！花蓮市有2名老婦人，昨上午在國聯社區老人會館，疑似爭看電視起爭執，2人加起來超過150歲，但脾氣、體力仍如年輕人火爆，雙方扭打拉扯後倒地，還遲遲不肯罷休，直到旁人發現硬生拉開，才結束這場近身肉搏戰，打鬥過程長達2分鐘。

    在長約2分鐘的老人會館肉搏戰片中可見，穿著粉色夾克的8旬黃姓老婦，手持麥克風坐在桌上，疑似擋住後方黑外套的6旬吳姓婦人看電視，2人隨即發生口角，黃婦肩膀遭推後，不甘示弱轉身拿著麥克風攻擊吳婦頭部。

    雙方緊接著一路在交誼廳內扭打纏鬥，在影片1分半時，吳婦因重心不穩倒地，年紀較大的黃婦順勢撲倒在她身上，2人倒地仍繼續拉扯、互不相讓，4隻腳更勾在一起相互牽制，緊緊糾纏都不願放手，直到被旁人發現將麥克風搶開，隔離2人才結束這場未分勝負的衝突。

    花蓮警方指出，接獲報案9日有2名婦人發生肢體糾紛，年紀較長的黃婦坐在桌上擋住吳婦看電視的視線，吳婦請黃婦挪動位置，但黃婦不肯遂起爭執，雙方在地上扭打拉扯，黃婦還拿麥克風攻擊吳婦，導致吳婦頭部輕微受傷，送醫治療並無生命危險，已於當日出院。

    警方表示，已抄錄雙方資料、調閱監視器、保全照片等證據，並製作傷害筆錄，將視當事人是否提告，再決定函送地檢署偵辦。

    雙方扭打拉扯後倒地，還遲遲不肯罷休，直到旁人發現硬生拉開，才結束這場近身肉搏戰，打鬥過程長達2分鐘。 （記者王峻祺翻攝）

    雙方扭打拉扯後倒地，還遲遲不肯罷休，直到旁人發現硬生拉開，才結束這場近身肉搏戰，打鬥過程長達2分鐘。 （記者王峻祺翻攝）

    天寒擋不住怒火！花蓮市有2名老婦人，昨上午在國聯社區老人會館，疑似爭看電視起爭執，2人加起來超過150歲，但脾氣、體力仍如年輕人火爆。（記者王峻祺翻攝）

    天寒擋不住怒火！花蓮市有2名老婦人，昨上午在國聯社區老人會館，疑似爭看電視起爭執，2人加起來超過150歲，但脾氣、體力仍如年輕人火爆。（記者王峻祺翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自目扯同伴頭髮引爆全武行 少年仔看完煙火全到警局報到
    2021/01/01 09:59

    自目扯同伴頭髮引爆全武行 少年仔看完煙火全到警局報到
    獨家》男不滿兒子被罵夥友興師問罪 3人打群架被移送裁處
    2020/12/18 11:16

    獨家》男不滿兒子被罵夥友興師問罪 3人打群架被移送裁處

    最有東京味的台北 中山北路最值得等候的一席
    兩女當街開打！ 狗群上前勸架竟扯下褲子 屁股彈出全看光
    2020/12/10 16:13

    兩女當街開打！ 狗群上前勸架竟扯下褲子 屁股彈出全看光
    屏東里港廟會餐會打起來 驚動警察勸架
    2020/12/06 11:31

    屏東里港廟會餐會打起來 驚動警察勸架
    社會今日熱門
    全台急凍彰化增5人命危送醫 累計已達15人
    2021/01/09 20:43

    全台急凍彰化增5人命危送醫 累計已達15人

    疑換裝瓦斯不慎釀火災 三重火鍋店2店員受傷送醫
    2021/01/09 13:42

    疑換裝瓦斯不慎釀火災 三重火鍋店2店員受傷送醫

    交大校友體育館打籃球昏倒 及時送醫救回一命
    2021/01/09 13:37

    交大校友體育館打籃球昏倒 及時送醫救回一命

    屎在滾？水泥車停大馬路中央 司機蹲分隔島脫褲解放
    2021/01/09 13:57

    屎在滾？水泥車停大馬路中央 司機蹲分隔島脫褲解放

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播