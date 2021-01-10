爭看電視變肉搏戰！花蓮2老婦老人會內扭打纏鬥倒地…

雙方緊接著一路在交誼廳內扭打纏鬥，在影片1分半時，吳婦因重心不穩倒地，年紀較大的黃婦順勢撲倒在她身上，2人倒地仍繼續拉扯、互不相讓。（記者王峻祺翻攝）

2021/01/10 12:14

［記者王峻祺／花蓮報導］天寒擋不住怒火！花蓮市有2名老婦人，昨上午在國聯社區老人會館，疑似爭看電視起爭執，2人加起來超過150歲，但脾氣、體力仍如年輕人火爆，雙方扭打拉扯後倒地，還遲遲不肯罷休，直到旁人發現硬生拉開，才結束這場近身肉搏戰，打鬥過程長達2分鐘。

在長約2分鐘的老人會館肉搏戰片中可見，穿著粉色夾克的8旬黃姓老婦，手持麥克風坐在桌上，疑似擋住後方黑外套的6旬吳姓婦人看電視，2人隨即發生口角，黃婦肩膀遭推後，不甘示弱轉身拿著麥克風攻擊吳婦頭部。

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雙方緊接著一路在交誼廳內扭打纏鬥，在影片1分半時，吳婦因重心不穩倒地，年紀較大的黃婦順勢撲倒在她身上，2人倒地仍繼續拉扯、互不相讓，4隻腳更勾在一起相互牽制，緊緊糾纏都不願放手，直到被旁人發現將麥克風搶開，隔離2人才結束這場未分勝負的衝突。

花蓮警方指出，接獲報案9日有2名婦人發生肢體糾紛，年紀較長的黃婦坐在桌上擋住吳婦看電視的視線，吳婦請黃婦挪動位置，但黃婦不肯遂起爭執，雙方在地上扭打拉扯，黃婦還拿麥克風攻擊吳婦，導致吳婦頭部輕微受傷，送醫治療並無生命危險，已於當日出院。

警方表示，已抄錄雙方資料、調閱監視器、保全照片等證據，並製作傷害筆錄，將視當事人是否提告，再決定函送地檢署偵辦。

雙方扭打拉扯後倒地，還遲遲不肯罷休，直到旁人發現硬生拉開，才結束這場近身肉搏戰，打鬥過程長達2分鐘。 （記者王峻祺翻攝）

天寒擋不住怒火！花蓮市有2名老婦人，昨上午在國聯社區老人會館，疑似爭看電視起爭執，2人加起來超過150歲，但脾氣、體力仍如年輕人火爆。（記者王峻祺翻攝）

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