文青警官圖書館對女學生狼爪襲臀 遭判刑、調職

文青警官圖書館對女學生襲臀被判刑、調職。（示意圖）

2021/01/10 08:44

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣政府警察局保防科儲姓股長平時常上圖書館，沒想到看似文青的他，去年3月休假到新北市立圖書館8樓看書報時，竟對一名趴桌睡覺的18歲女學生伸出狼爪襲臀，女學生被嚇醒驚聲尖叫，熱心民眾幫忙將儲男扭送到派出所法辦，新北地院日前依違反性騷擾防治法判拘30日。縣警局表示，獲悉此案後，立即由督察室調查釐清，確認屬實，除記小過1次、調離非主管職，並列為輔導對象。

竹縣警局表示，儲姓股長（46歲）法律所碩士畢業後，進一步報考警察大學碩士班，畢業後派任警官職務，服務迄今10多年，已婚育有2女。據了解，儲員工作正常，平時就常到圖書館看書報，但聽聞他對女學生襲臀，都非常驚訝。

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據警方了解，判決書指出去年3月某天晚間，儲男利用休假前往新北市立圖書館中港分館8樓的自修室看書報，見坐在一旁念書的女學生趴在桌上睡覺，竟鬼迷心竅，伸手摸了女學生臀部，女學生被狼爪嚇醒，當場尖叫，儲男隨即被自修室內的其他民眾團團圍住，並扭送到中港派出所法辦。

儲男坦承犯行，並有意與女學生和解，但女學生拒絶，堅持要給惡狼教訓，因此提告；儲男被送往新北地檢署時坦承犯行。新北法院審理，儲男坦白犯行且與被害女學生證詞一致，認定儲男觸犯性騷擾防治法事證明確，但被害女拒絶和解，因此依違反性騷擾防治法判拘30日，易科罰金3萬元。

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