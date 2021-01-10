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    婦人澎湖潛水窒息死亡 業者判賠250萬元

    陳婦潛水意外死亡，家屬向業者求償，獲高雄高分院判決勝訴。（記者鮑建信攝）

    陳婦潛水意外死亡，家屬向業者求償，獲高雄高分院判決勝訴。（記者鮑建信攝）

    2021/01/10 07:32

    〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓婦人在澎湖潛水窒息死亡，家屬要求賠償600萬元，被告島澳公司和葉姓負責人以刑案獲不起訴等理由拒賠，高雄高分院調查，島澳公司未替陳婦投保潛水險有疏失，與葉連帶給付250萬元，可上訴。

    陳婦家屬指出，2017年7月28日，陳婦與友人參加島澳公司在澎湖縣西吉嶼及東吉嶼海域的潛水活動，並在望安鄉西吉舊港南側約60公尺處潛水，當時水象欠佳外，陳婦另因氧氣瓶故障，無法順利呼吸導致窒息。

    此外，公司也未依規定，替遊客投保潛水活動傷害保險250萬元，因此請求賠償這筆錢及陳婦丈夫和兒子精神撫慰金各175萬，總計600萬元。

    被告葉姓負責人表示，陳婦溺斃事件，業經檢方處分不起訴確定，否認有過失。

    被告島澳公司則說，有依規定向富邦產險投保公共意外責任險及團體保險單。又說，特定活動如潛水，並無法令強制辦理，而是由參加者任意投保，保險公司也未推出潛水保單，加上陳婦另有參加DNA國際潛水險，不願意投保，並非被告違反義務或有違反保護他人法律之舉。

    2審合議庭調查，依修正的水域遊憩活動管理辦法規定，公司應替遊客投保潛水險，並據證人富邦公司呂姓職員說，如業主願意幫旅客自費投保潛水險，當然可以辦理，因此維持原審判決，葉和公司應連帶賠償250萬元。

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