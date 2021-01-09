冷風中幫瘦小阿嬤推資收車 暖警帥回：沒什麼 應該的

幫瘦弱阿嬤推資源回收車過馬路的暖警，是永和得和派出所（見圖）戴姓警員，副所長吳曜臣說，戴員是從警校畢業的新血。（記者闕敬倫攝）

2021/01/09 23:45

〔記者闕敬倫／新北報導〕有網友昨天下午5點左右看到新北市永和區得和派出所戴姓警員在路上推資收車，幫助瘦弱阿嬤過馬路，男警被誇讚時，僅回說，「沒什麼，應該的」，帥氣善舉獲得超過2千人按讚，還有不少網友留言向副所長要「真相」，請求分享暖警照片。

一名網友在臉書社團發文說，昨天傍晚看到一名年輕警察在熙來攘往的路口推著資收車，景象非常奇特，男警將推車移到人行道後，一位身形瘦小的阿嬤向他緩緩彎腰道謝，而警員僅拍拍阿嬤肩膀，走回路口繼續執勤。

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網友向警員詢問所屬單位，對他表示讚許，臂章編號05310的男警僅回應，「他是得和派出所的，這事沒什麼，是我應該做的」，謙虛態度令網友不禁豎起大拇指致意說，「你真的很棒」，事後PO文大讚，「謝謝這位得和派出所05310的警員，在天寒地凍的時候，讓我看到人間的溫暖」。

得和所副所長吳曜臣在貼文下方回應說，戴姓警員是今年從警校畢業的新血，「本人外型帥氣迷人、五官俊俏、濃眉大眼搭配迷濛的眼神，令人感覺無時無刻都在放電，釋放的高壓電讓本所在這冷冷的寒冬都溫暖了起來，且個人穿搭有獨特魅力，可說是走在時尚潮流尖端，為本所顏值擔當！」

副所長留言一出，有不少網友回文詢問，「 有圖有真相 幾分證據說幾分話，所以05310的照片呢？」、「照片星座八字，謝謝」、「怎麼看都是相親文啊」、「這位副座文筆也太好」、「求真相（敲碗」。

有網友在永和路上見到，派出所戴姓警員為了幫瘦弱阿嬤推資收車，帥氣暖舉引來逾2千人按讚。（記者闕敬倫翻攝自臉書）

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