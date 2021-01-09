地震夜襲！桃園市最大震度3級 機捷降速巡軌

今晚7點35分宜蘭縣政府東方27.8公里處海域發生芮氏規模5.7地震，桃園市最大震度3級。（擷取自中央氣象局網站）

2021/01/09 20:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕今晚7點35分宜蘭縣政府東方27.8公里處海域發生芮氏規模5.7地震，桃園市最大震度3級，桃園市政府消防局目前並未接獲任何與地震有關的災情報案。

桃園機場捷運於地震後，啟動列車降速到時速40公里的巡軌作業，範圍包括A1台北車站到A10山鼻站、A18高鐵桃園站到A21環北站間，以確保行車安全。

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