地震夜襲！桃園市最大震度3級 機捷降速巡軌

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
今晚7點35分宜蘭縣政府東方27.8公里處海域發生芮氏規模5.7地震，桃園市最大震度3級。（擷取自中央氣象局網站）
〔記者周敏鴻／桃園報導〕今晚7點35分宜蘭縣政府東方27.8公里處海域發生芮氏規模5.7地震，桃園市最大震度3級，桃園市政府消防局目前並未接獲任何與地震有關的災情報案。
桃園機場捷運於地震後，啟動列車降速到時速40公里的巡軌作業，範圍包括A1台北車站到A10山鼻站、A18高鐵桃園站到A21環北站間，以確保行車安全。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
地牛翻身！宜蘭外海規模5.7地震 最大震度4級
紐西蘭規模6.3強震 暫未發布海嘯警報
高市民生路綠園道 超高層輕豪宅當紅
14:01宜蘭近海發生規模4.0地震 宜蘭最大震度3級
花蓮一連兩場有感地震夜驚魂 最大震度4級
錢進市中心 崗石透天 電梯店王大富落成！
東部海纜觀測系統啟用 多爭取10秒地震及20分鐘海嘯預警時間
東京有感！ 日本關東地區規模5.1地震 最大震度4級
重機騎士與搶黃燈轎車碰撞身亡 家屬求償480萬被駁
金門小貨車違停路邊 碰！重機騎士頭破血流送醫
全台急凍今已至少22人猝死 最年輕16歲少年
獨家》男抵押土地向農會借10萬還到剩4萬3 未獲通知慘遭法拍
1/8 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
寒流襲台 新北7人OHCA、罹癌少年疑不堪低溫猝死
熱門推播