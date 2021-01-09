彰化中年婦仁愛山區失蹤 警消民冒低溫搜救終尋獲

警消民間搜救人員在仁愛鄉大同村山區的竹林裡找到楊婦，她有輕微失溫脫水現象。（仁愛警分局提供）

2021/01/09 14:09

［記者陳鳳麗／南投報導］住彰化的楊姓中年婦女搭小黃再轉客運到仁愛鄉大同村，旋即失去音訊，仁愛警方會同民間搜救人員，昨夜冒低溫下雨的天氣在山區找尋，今天上午再集結更多人力，終於在真如禪寺附近產業道路下方約100公尺的竹林中尋獲，楊婦有失溫脫水現象，由搜救人員背著她上行，再由救護車送醫檢查，家屬已請救護車送回彰基醫院觀察治療。

這名住在彰化的55歲楊姓婦人，本月6日隻身外出搭上計程車到埔里鎮，再轉客運上仁愛鄉大同村，與家人斷了聯絡，其家屬擔心沒有穿足夠禦寒衣服的她，無法抵擋寒流，昨日上山向仁愛警分局霧社派出所報案，並與警方一起調閱監視器找尋，警方也請大同村長謝戎彥發動協尋，集結眾人之力找尋。

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昨日入夜後仁愛山上低溫幾近零度，昨夜員警和民間搜救隊員就先到山區找尋，當時下著雨，氣溫極低，一行人還到一間空宅查看，但無所獲。

今天上午8時許，仁愛警方和神鷹搜救人員、消防分隊，以及當地村長招募熱心村民再度搜救，終於在9時20分左右，在高峰巷真如禪寺右側約50公尺，距離產業道路右下方約100公尺竹林中尋獲楊婦。

楊婦當時已有失溫和脫水現象，全身無力，無法行走，由搜救人員背負到上方產業道路，再由仁愛消防分隊救護車，送往埔里榮民醫院進行檢查，楊婦沒有受傷，有輕微失溫，精神狀態還穩定，中午前已由家屬以救護車載往彰化基督教醫院作進一步觀察。

楊婦無力行走，由搜救人員背負走上產業道路。（仁愛警分局提供）

仁愛警方8日深夜冒著低溫下雨的天氣到山區找人，並對山中空屋敲門探詢有無人在裡面。（仁愛警分局提供）

楊婦的家屬在霧社派出所與員警一起看路口監視器。（仁愛警分局提供）

警方用google鎖定楊婦可能的位置。（仁愛警分局提供）

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