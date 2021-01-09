旁觀街頭鬥毆？中壢警：交警1人無佩槍 呼叫支援3分鐘逮5嫌

中原商圈8日晚上發生因行車糾紛引起街頭衝突和鬥毆事件 （記者李容萍翻攝）

2021/01/09 10:17

［記者李容萍／桃園報導］桃園市中壢區中原商圈8日晚上8時許20分，發生因行車糾紛引起街頭衝突和鬥毆事件，有網友拍下事發畫面並PO網質疑當時有1名男子遭到多人出手痛打，一旁員警在旁卻雙手一攤、看似無能為力，痛批「這就是現在中華民國的警察！難道是童子軍只會露營嗎？」對此，中壢警方表示，當時協助處理車禍的是交通警察、身上因無配槍，但立馬呼叫勤指中心支援，分局快打部隊火速於3分鐘內抵達現場，並以優勢警力壓制逮捕羅姓（25歲）等5名犯嫌，訊後也依法送辦。

中原商圈發生因行車糾紛一言不合大打出手的街頭鬥毆，協助處理車禍的交警孤身一人，被指沒作為。 （記者李容萍翻攝）

網友PO出的影片有多名男子對著倒地的另2位男子出手毆打，過程中還用腳踹，甚至用安全帽砸，影片中有一名中壢交通中隊的警員在場，疑似因為動手人太多，遭批沒有作為。

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中壢警方表示，當時交警無配槍，但立馬呼叫勤指中心支援，快打部隊3分鐘內抵達現場壓制逮捕5嫌。 （記者李容萍翻攝）

網友批評表示：「這就是現在中華民國的警察！到底有什麼用處呢？有警槍不敢用！有警棍不敢用！現在有了辣椒水還是不敢用！那到底能用什麼呢？難道是童子軍只會露營嗎？我不懂！我不懂誰能告訴我呢？」不過也有網友替警方說話，「支援還沒到不出手很正常啊，就算是警察也要保護自己啊」、「不去譴責鬧事的人，反而數落權力不足又勢單力薄的警察，真的柿子挑軟的吃。」

中原商圈發生因行車糾紛一言不合大打出手的街頭鬥毆，快打部隊到場帶回圍毆5嫌。 （記者李容萍翻攝）

中壢警分局9日凌晨針對此PO文說明，事發當時分局交通中隊員警是剛處理另一件交通事故完畢，行經事發地點時發現有交通事故，立即下車主動執行交通疏導，但事故雙方一言不合且發生口角爭執，該員隨即通報線上警力支援，快打部隊火速於3分鐘內抵達現場，警方到達現場立即施以強制力，以優勢警力壓制逮捕羅姓（85年次）等5名犯嫌，全案依刑法第150條聚眾鬥毆、傷害等罪移送桃園地檢署偵辦。警方呼籲，任何挑戰公權力之行為，必將依法嚴辦、絕不寬貸。

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