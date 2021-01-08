網傳「新任警長名單」 警署高層：不承認、不否認

台南市警察局長詹永茂（見圖）傳出異動，將由方仰寧接任。（記者楊金城攝）

2021/01/08 22:29

〔記者王捷／台南報導〕台南市警察局長詹永茂傳出異動，警界也瘋傳「新任警長名單」，台南市警局長由方仰寧接任，對此，詹永茂僅表達「若調整欣然接受」。對「名單」一事，有警署高層今晚透露，不否認、不承認，方仰寧接任，檯面上是為了替長榮女大生案止血。

詹永茂異動消息今早傳出後，引起台南警界譁然，有外勤警官上個月前就聽說局長位置不保，但都以為是開玩笑，且警界常說，「轄區以久任為原則」，不可能這麼頻繁更換警察局長，對治安並不會有幫助，直到今日才驚覺傳言是真的。

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據透露，有傳言是部分政治派系不滿詹永茂的作風，由於他一上任就面對議會開議，部分民代認為他態度冷淡，加上還有黑道槍擊案，詹永茂急於挽回警方形象，曾脫口而出，「再爆槍擊案分局長不保」，讓他一來台南就面臨內憂外患。早在長榮大學大馬籍女大生受害前，就傳有派系向高層建議換人，但如今異動消息傳出，檯面上的理由都是詹永茂就任3個月，卻處理不好長榮女大生命案。

有中階警官說，網路上流傳的「新警長名單」很有可能是真的，這次如果撤換屬實，那麼詹永茂僅去年7月接任台南市警察局長，至今僅僅5個月，刷新台南治安史上最短命局長，超越前任局長周幼偉。詹局長一來，就面對議會開議，連16個分局都還沒簡報完，如果真的又換局長要重新調整步調，非常疲憊。

「名單」上，方仰寧有機會接任台南警長，據傳他沒有獲得派系推薦，但警署高層透露，方仰寧有明星光環，選擇他到台南雖然在政治上沒有好處，但在治安上能獲得止血，不過這份網路傳出的名單不能承認，也不能否認。

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