熊貓外送員等餐10分鐘起爭執 問候老闆娘5字經判罰3000元

美食外送平台興起，餐飲店製作美食仍需時間，只好立牌提醒外送員或點餐者耐心等候。（記者陳冠備攝）

2021/01/08 15:48

［記者陳冠備／彰化報導］美食平台外送又出現爭執！擁有碩士學歷的黃姓男子是熊貓外送平台外送員，日前接單後前往員林市育英路上某早餐店取餐，現場等了10分鐘卻感到不耐煩，怪店員沒叫號，還跟賴姓老闆娘起爭執，當庭廣眾下辱罵對方「幹X娘機歪」等髒話，賴女不滿遭侮辱提告，而黃男堅不認錯也不和解，彰化地院審理，黃男缺乏尊重他人法治觀念，依公然侮辱罪判處3000元罰金。

判決書指出，去年8月10日10點半，黃男（32歲）接獲外送餐點訂單。前往賴女經營的早餐店取餐，卻因等候取餐時間問題，當場與賴女發生爭執，黃男遂以「幹x娘雞歪」、「操雞歪、雞歪咧」等語辱罵賴女。

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彰化地院審理，黃男坦承罵人，但事後仍不願與對方和解，法官認為，黃男僅因久候不耐，即在公眾場合，以不堪言語辱罵他人，足以貶損他人人格，缺乏尊重他人名譽的觀念，且迄今未與對方道歉，行為實不足取，審酌其碩士畢業程度，坦承犯行，量處其刑。

對此早餐店員工表示，當時店內外送點單不少，也有熊貓其他外送員在等，不過仍在10分鐘內做好該訂單餐點，也叫號外送員取餐，而黃男疑似在外跟其他外送員聊天太吵沒聽到，覺得等太久，就衝進來口氣不悅的對老闆娘說「阿是不會叫嘛（台語）」，老闆娘感到對方相當不禮貌，而回「不想等你可以轉單啊」，結果對方理智線就斷裂，一陣批哩趴啦國罵而來。

早餐店員工也表說，老闆娘年紀超過6旬，至少也分辨出是長輩，卻當庭廣眾被年輕人辱罵難聽言語，叫人情何以堪，事後對方又堅決不認錯，才因此提告。

熊貓外送平台黃姓外送員，因不耐餐點久候，辱罵老闆娘髒話，彰化地院審理，依公然侮辱罪判處3000元罰金。（記者陳冠備攝）

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