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    首頁　>　社會

    逃獄拿武肺當藉口 浪費醫療資源實情讓人拳頭硬了

    謝姓男子不想回獄，自稱與武肺確診者有接觸，還前往高醫採驗2次。（資料照）

    謝姓男子不想回獄，自稱與武肺確診者有接觸，還前往高醫採驗2次。（資料照）

    2021/01/08 13:04

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕謝姓男子去年初因涉案詐欺、竊盜罪，被判刑6年6月定讞，他入獄服刑半年後，因表現良好，符合外役監返家探視規定，他從監所放了2天假回家，卻因欠錢不敢回監所面對，竟稱自己放假時接觸到武漢肺炎確診者想要隔離，還前往醫院採驗2次，但因採驗結果都是陰性，監所要他趕快回來報到，謝逃了2天被捉到，被高雄地院依脫逃罪判刑3月，得易科罰金。

    判決指出，年紀才26歲，但前科累累的謝姓男子，去年入獄服刑後，因表現良好，符合外役監返家探視規定，曾多次從監所放假回家與家人相聚；去年9月5日上午9點，謝男再從監獄放假，預計7日下午4點前要回獄；但他因欠獄友幾萬塊還不出來，擔心回去後會被修理，於是前往高醫，自稱曾接觸到武漢肺炎確診者，要求院方對他採驗，想透過居家隔離不用回獄的方式，躲過獄友追債。

    不過，醫院對謝男採驗了2次都呈陰性反應，謝不死心，向監所回報說自己曾與武肺確診者接觸，監所多給他3天時間，要求他10日凌晨2點前一定要回監所報到，但謝男還不是想回去面對，逃了2天後，在便利商店被員警盤查後，確認他是逃犯身分，當場逮捕歸案。

    高雄地院審理時，謝男坦承犯行，但辯稱自己沒有想逃獄，當時他雖然不想回去面對債務問題，但在父親的勸說下，他特地從台北坐車再回高雄，讓父親送他回監所，沒想到路上就被警方攔檢逮捕；但法官認為，謝已逾放假期限不回監所報到，也被獄方通報為逃犯，因此依脫逃罪判他徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

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