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    竹縣爆路燈採購弊案 峨眉鄉長、竹東鎮代主席等7人聲押

    竹東鎮民代表會主席陳昌平。（資料照）

    竹東鎮民代表會主席陳昌平。（資料照）

    2021/01/08 09:55

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署偵辦新竹縣LED路燈採購弊案，竹東鎮民代表會主席陳昌平、峨眉鄉長王增忠等7人被檢方聲請羈押禁見！

    新竹檢方偵辦新竹縣轄內竹東鎮公所、峨眉鄉公所辦理LED路燈汰換採購案，7日指揮法務部廉政署廉政官、檢察事務官共計百餘人，持新竹地方法院搜索票，執行搜索13人共20處，並通知被告、證人共26人到案說明。

    經專案小組主任檢察官、檢察官共12人漏夜偵訊後，認為被告即新竹縣竹東鎮民代表會主席陳昌平、峨眉鄉長王增忠、魏姓課長、江姓、徐姓、林姓、胡姓等業者，共7人違反貪污治罪條例對於職務上行為行、受賄及違反商業會計法等罪嫌重大，有串證、滅證、逃亡之虞，於今天向新竹地方法院聲請羈押並禁見；其餘被告張姓等6人均諭知各10萬元交保，目前全案持續偵辦中。

    初步了解，2018年新竹縣有多處鄉鎮執行「落日計畫」的LED燈汰換案，該計畫由中央撥款、各鄉鎮自行發包工程，將原有路燈汰換成LED燈。其中竹東及峨眉鄉傳出有公務員涉嫌貪瀆，圖利廠商，新竹檢方指揮廉政署前往2處公所與廠商等相關人等住居所搜索，並帶回多名承辦人員及業者深入偵訊。

    峨眉鄉長王增忠。（取自峨眉鄉公所官網）

    峨眉鄉長王增忠。（取自峨眉鄉公所官網）

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