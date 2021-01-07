台北內湖工廠工安意外 2工人捲入攪拌機1命危

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內湖潭美街的加工廠發生工安意外。（記者鄭景議翻攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕台北市內湖區潭美街585號的加工廠今日下午4點16分傳出工安意外，2名工人疑似在操作攪拌機時不慎遭捲入，同事見狀立刻報警，其中一名35歲的工人身上有多處擦傷，送汐止國泰醫院急救，另一名28歲的工人救出時已失去呼吸心跳，送往內湖國醫急救，詳細案發原因不明，還有待進一步釐清。
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