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    首頁　>　社會

    養護路段疏失害騎士車禍亡 北市府判賠295萬

    北市府工務局新建工程處養護管理路段有疏失，判賠死者父母共295萬多元。（資料照）

    北市府工務局新建工程處養護管理路段有疏失，判賠死者父母共295萬多元。（資料照）

    2021/01/07 18:14

    〔記者溫于德／台北報導〕何男騎單車途中不慎輾過深度3公分坑洞，導致後輪胎被勾破洩氣而破裂摔車，何再與對向轎車發生車禍釀重傷後身亡；何的父母認為，北市府工務局新建工程處（新工處）有管理疏失，求償千萬國賠。台北地院雖認定何未注意車前狀況是肇禍主因、應負7成責任，但新工處就該路段養護管理也有疏失，故判賠295萬多元。可上訴。

    去年6月22日上午10時許，何騎單車上路往北投方向行駛，因路面不規則且有高低落差，導致單車後輪胎被勾破洩氣，他則重心不穩摔車倒地並與對向來車擦撞；他因多重性外傷，雖經送醫搶救仍宣告不治。

    何男父母認為，主管機關新工處發現路段有缺失時，應立即施工加以填補，卻疏於管理導致兒子不幸死亡，應負國賠責任，提告要求給付支出殯葬費用、雙親扶養費、精神慰撫金，共1075萬餘元。

    新工處解釋，何發生事故前，已有其他單車順暢通過，並未因原告所稱路面有高低落差及不規則道路破損等情況，發生問題，因此，何的身亡與路段欠缺管理間並無因果關係。

    北院依據對向車的行車紀錄器畫面、單車後輪照片，認定何騎單車下坡過彎後，後車輪碰撞路面邊緣的坑洞，導致後車輪受損，但坑洞深達3公分，認定事故與維護路面缺失具因果關係，新工處應負起賠償責任

    北院審酌何本應注意車前狀況與路面高低落差，卻疏於注意，經鑑定後為肇事主因，應負7成責任，因此新工處應賠償何男父母共計295萬餘元。

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