台中機車雙載撞轉彎大貨車 男大生1死1重傷

台中祝姓騎士騎機車載張姓乘客，今天中午在大里仁堤路撞上左轉進公園的大貨車，張姓乘客頭部重創不治。 （記者陳建志翻攝）

2021/01/07 16:49

［記者陳建志／台中報導］台中一輛由郭姓男子駕駛的大貨車，今天中午行經大里仁堤路想左轉進河堤公園時，一輛由祝姓男大生（23歲）騎乘的機車，後方並搭載張姓男大生（22歲），機車撞上貨車右後輪附近倒地，祝男身體多處受傷，腳部骨折，張男則因頭部重創，現場沒有呼吸心跳送醫急救仍不治，詳細肇事責任和原因警方將進一步釐清。

這起車禍發生在今天中午12點2分，台中市消防局獲報大里仁堤路在立仁橋和新仁橋間的河堤公園有機車和大貨車車禍，救護人員抵達時，發現祝姓男騎士（23歲）腿部骨折、身體多處擦挫傷、意識清楚，不過後方張姓乘客（22歲）則是頭部受傷現場沒有呼吸心跳，立刻將2人送醫，張男因傷重院方在中午12點55分宣告不治。

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霧峰交通分隊王世建小隊長表示，初步調查發現，當時郭姓（51歲）大貨車司機，駕駛大貨車沿大里仁堤路往立仁橋方向行駛，行經河堤公園時左轉，這時祝姓男大生（23歲）騎乘的機車，後方並搭載張姓男大生（22歲），由立仁橋往新仁橋方向行駛，卻撞上大貨車右後輪附近倒地，張姓乘客因頭部重創不治。

王世建小隊長表示，郭姓大貨車司機指稱，當時已經左轉進河堤公園，並沒有看到機車，不知道怎麼會撞上？雙方經酒測都沒有酒精反應，詳細肇事責任需進一步釐清。

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