與炸彈客同車廂！台鐵爆炸案女乘客燒傷、聽損 請求國賠敗訴

2016台鐵爆炸案現場松山站，事發後鐵軌還留有滅火器粉末痕跡。（資料照）

2021/01/07 17:15

〔記者楊國文／台北報導〕台鐵炸彈犯林英昌5年前在台鐵區間車引發爆炸，造成25人受傷，震驚全國，廖姓女子身在林男引爆的第六節車廂，遭受燒傷、聽力受損等傷害，她據此向台鐵請求國家賠償，不過，台鐵堅稱林男事發前無任何異狀，台鐵並無過失，拒絕賠償，高等法院審理後支持台鐵並無過失結果，加上廖女也未出具重傷證明，今天維持一審判決結果，仍判她敗訴；還可上訴。

2016年時，55歲的林英昌罹患扁桃腺癌，求職不順，且與家人相處不睦，離家出走，以車為家，林男想發洩不滿，引起社會注意，同年4月初，在苗栗買鞭炮，再找鐵工廠裁切鋼管及鑽孔，接著買汽油裝在寶特瓶內，製成炸彈。

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2016年7月7日上午，林英昌背著藏有炸彈的背包，從南投霧社搭車到板橋火車站，改搭1258次往基隆的區間車，列車駛入松山火車站前，他在第6節車廂引爆炸彈，造成25人受傷。

最高法院2017年11月審結，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，判林英昌19年10月徒刑，非法製造爆裂物罪部分，判處10年6月徒刑，併科罰金30萬元，全案定讞，至於總刑度則由檢察官向高院聲請定應執行刑。

傷者之一的廖姓女子主張，爆炸案發生時，她正在第六節車廂，林男引爆爆裂物後，她左右下肢、雙手分別有二至三度燒傷、雙側聽力受損，且雙下肢排汗功能功能缺損達全身表皮面積達10分之1，由於台鐵疏忽未以金屬探測門或X光機等安全檢查設備，以防止此件意外發生，已違反鐵路法等規定，訴請台鐵應國賠共143萬多元。

廖女並指出，若法院認為她求償國賠無理由，但她所受傷害程度，亦得依鐵路法第62條規定，請求發給重傷者最高金額的卹金及醫療補助費140萬元。

但台鐵否認有疏失，認為廖女求償無理由，該事故是林男故意不法造成，發生前林男沒有任何異狀，他攜帶的爆裂物放置在背包內，與一般行李無異，客觀上無從發現並採取預防措施，故台鐵無賠償責任。

台鐵炸彈犯林英昌自製的爆裂物。圖為當時警方公在軌道上尋獲的爆裂物殘骸照片。（資料照）

刑事局公布台鐵炸彈犯林英昌自製的爆裂物殘骸等證據。（資料照）

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