為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    與炸彈客同車廂！台鐵爆炸案女乘客燒傷、聽損 請求國賠敗訴

    2016台鐵爆炸案現場松山站，事發後鐵軌還留有滅火器粉末痕跡。（資料照）

    2016台鐵爆炸案現場松山站，事發後鐵軌還留有滅火器粉末痕跡。（資料照）

    2021/01/07 17:15

    〔記者楊國文／台北報導〕台鐵炸彈犯林英昌5年前在台鐵區間車引發爆炸，造成25人受傷，震驚全國，廖姓女子身在林男引爆的第六節車廂，遭受燒傷、聽力受損等傷害，她據此向台鐵請求國家賠償，不過，台鐵堅稱林男事發前無任何異狀，台鐵並無過失，拒絕賠償，高等法院審理後支持台鐵並無過失結果，加上廖女也未出具重傷證明，今天維持一審判決結果，仍判她敗訴；還可上訴。

    2016年時，55歲的林英昌罹患扁桃腺癌，求職不順，且與家人相處不睦，離家出走，以車為家，林男想發洩不滿，引起社會注意，同年4月初，在苗栗買鞭炮，再找鐵工廠裁切鋼管及鑽孔，接著買汽油裝在寶特瓶內，製成炸彈。

    2016年7月7日上午，林英昌背著藏有炸彈的背包，從南投霧社搭車到板橋火車站，改搭1258次往基隆的區間車，列車駛入松山火車站前，他在第6節車廂引爆炸彈，造成25人受傷。

    最高法院2017年11月審結，依成年人故意對兒童犯殺人未遂罪，判林英昌19年10月徒刑，非法製造爆裂物罪部分，判處10年6月徒刑，併科罰金30萬元，全案定讞，至於總刑度則由檢察官向高院聲請定應執行刑。

    傷者之一的廖姓女子主張，爆炸案發生時，她正在第六節車廂，林男引爆爆裂物後，她左右下肢、雙手分別有二至三度燒傷、雙側聽力受損，且雙下肢排汗功能功能缺損達全身表皮面積達10分之1，由於台鐵疏忽未以金屬探測門或X光機等安全檢查設備，以防止此件意外發生，已違反鐵路法等規定，訴請台鐵應國賠共143萬多元。

    廖女並指出，若法院認為她求償國賠無理由，但她所受傷害程度，亦得依鐵路法第62條規定，請求發給重傷者最高金額的卹金及醫療補助費140萬元。

    但台鐵否認有疏失，認為廖女求償無理由，該事故是林男故意不法造成，發生前林男沒有任何異狀，他攜帶的爆裂物放置在背包內，與一般行李無異，客觀上無從發現並採取預防措施，故台鐵無賠償責任。

    台鐵炸彈犯林英昌自製的爆裂物。圖為當時警方公在軌道上尋獲的爆裂物殘骸照片。（資料照）

    台鐵炸彈犯林英昌自製的爆裂物。圖為當時警方公在軌道上尋獲的爆裂物殘骸照片。（資料照）

    刑事局公布台鐵炸彈犯林英昌自製的爆裂物殘骸等證據。（資料照）

    刑事局公布台鐵炸彈犯林英昌自製的爆裂物殘骸等證據。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    搭錯車在捷運迷路3小時 面試GG怒提國賠敗訴
    2021/01/05 21:32

    搭錯車在捷運迷路3小時 面試GG怒提國賠敗訴
    女遊客被國家公園步道植草磚絆倒不治 家屬提告請求國家賠償
    2020/12/01 09:18

    女遊客被國家公園步道植草磚絆倒不治 家屬提告請求國家賠償

    滙豐卓越理財20週年 守護跨世代客戶
    爆炸案傷者求償18萬 台鐵只願付8千
    2017/10/04 18:58

    爆炸案傷者求償18萬 台鐵只願付8千
    台鐵爆炸案 林英昌：炸彈在我手中引爆
    2016/07/18 11:21

    台鐵爆炸案 林英昌：炸彈在我手中引爆

    遠傳5G技術力 助攻2021台北跨年
    台鐵炸彈客林英昌 自稱原本要炸新竹火車站
    2016/07/16 15:08

    台鐵炸彈客林英昌 自稱原本要炸新竹火車站
    窩心！ 台鐵爆炸案林嫌愛犬遭棄 多方出手相助
    2016/07/11 23:59

    窩心！ 台鐵爆炸案林嫌愛犬遭棄 多方出手相助
    社會今日熱門
    疑聯手盜醫美乾媽3000萬！乾弟10萬交保 乾兒子傳想認罪
    2021/01/06 18:28

    疑聯手盜醫美乾媽3000萬！乾弟10萬交保 乾兒子傳想認罪

    承租戶崩潰！店面馬桶屎水大噴發 房東：八字不合不租了
    2021/01/06 19:31

    承租戶崩潰！店面馬桶屎水大噴發 房東：八字不合不租了

    楊登魁女兒想在台居留 聲請確認親子關係存在獲裁准
    2021/01/06 18:28

    楊登魁女兒想在台居留 聲請確認親子關係存在獲裁准

    險釀大囍市翻版！恐怖情人潑汽油 無緣岳母嗆傷送醫
    2021/01/06 18:24

    險釀大囍市翻版！恐怖情人潑汽油 無緣岳母嗆傷送醫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播