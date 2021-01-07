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    臉書好友賣iPhone便宜近萬 女心動匯款後才知上當

    基隆市警局呼籲民眾網購時應小心上當受騙。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警局呼籲民眾網購時應小心上當受騙。（記者吳昇儒攝）

    2021/01/07 16:15

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名李姓女子上個月底使用臉書時，發現一名好友正在販售便宜的iPhone 12 PRO手機，非常心動，立刻用臉書通訊軟體私訊對方，最後協議以2萬5千元購買市值超過3萬元的新手機。未料，李女匯款後，再次用LINE聯繫對方，才知道友人帳號被盜，自己也上當受騙，只好向警方求助，期望能追回款項。

    警方調查，李女發現許姓友人在臉書上PO文，要售出全新的iPhone 12 PRO手機，而且價格比官網便宜近萬元，趕緊私訊友人詢問訊息是否為真，並表達想購買的意願。

    許姓友人立即回覆因為有便宜的進貨管道，所以能拿到便宜的手機，但因為價格便宜非常搶手，如果李女要購買的話，趕緊將錢匯至指定帳戶內。

    李女一時被優惠沖昏頭，未即時向友人查證，等款項匯出後，才想起應該再次查證，卻沒想到用LINE聯繫對方時，才知道友人的臉書帳號被盜，根本沒有賣手機。

    警方分析，此類手法屢見不鮮，許多被害人先透過臉書發現朋友在賣手機等高價3C商品，民眾一時疏於查證，就私下透過Line或臉書的通訊軟體和對方談交易及匯款等細節，只要被害人匯款後就遭封鎖或遲遲未收到貨，事後查證才知親友臉書帳號遭詐騙集團盜用。

    基隆市警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹呼籲，網購商品務必小心，且盡量避免在沒有保護機制的網購平台上購物，若商品販售價格遠低行情，極可能為詐騙，對方還要求私訊交易，更應提高警覺；若要網購應選擇合格的商家、電商或是最好有第三方支付的網購平台，較能獲得交易保證。應避免一頁式廣告、臉書、LINE 等非網購平台私訊購買；民眾有網路購物詐騙問題，可打165專線查證。

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