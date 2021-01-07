3歲女童瘦到僅7.9公斤 狠心父母長期凌虐不給飯吃

3歲女童被虐，骨瘦如柴命危送醫。（資料照，讀者提供）

2021/01/07 16:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕46歲蔡姓女子和4名男子分別生下3女1男，最小的3歲女兒日前腦部出血送醫，被醫院通報有受虐傾向，檢警介入調查，發現小女童體重僅7.9公斤，骨瘦如柴、全身是傷，生長曲線3%以下，蔡女和女童的生父林男辯稱是女兒不愛吃飯，且調皮搗蛋才修理她，被檢方依妨害兒童發育罪起訴。

檢方指出，去年4月29日晚間，3歲的蔡姓女童昏迷被家人抱往高醫急診室，醫護檢查時，發現女童身材比同齡兒童明顯瘦小，且身高僅83公分、體重7.9公斤，且全身都是傷，還腦出血命危，醫護第一時間就警覺女童可能受虐，立即通報社會局和警方介入處理。

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經社會局和警方調查，女童的母親蔡女男女關係複雜，生下的4個孩子爸爸都不一樣，受虐的女童是蔡女和50歲林男所生，蔡女和林男都否認虐童，辯稱女童生性調皮，喜歡搗蛋，他們頂多就是拿「不求人」教訓她，沒有虐待。

至於女童為何骨瘦如柴？他們也辯稱，女兒不愛吃飯，她們平時很忙，有時侯會晚回家，女兒吃得晚，才會這麼瘦；但檢警查出，3歲女童平時都交給領有中度智能障礙手冊的大女兒照顧，林男和蔡女根本就沒有在管小女兒的生活情況，大女兒受限智能不足，也不會照顧妹妹，造成小女童一直沒有受到大人盡心的照顧。

而女童腦部出血的原因，林、蔡都否認有打小孩頭部，大女兒則作證說是妹妹不乖被爸媽教訓後，自己跑到撞牆才會昏倒，檢方認為爸媽傷害小孩行為應視為凌虐，不另論傷害罪，因此依妨害幼兒發育罪起訴林、蔡兩人。

據悉，女童2017年6月剛出生時，她的爸媽向社工說沒能力照顧這個孩子，於是由社會局接手，將女童送往寄養家庭，2019年7月，女童爸媽說自己可以照顧小孩，經評估後，社會局同意讓他們帶回，沒想到孩子被接回家不到半年，社工訪視時就見到小女童情形不太對，除了身材比之前在寄養家庭時還瘦小外，眼神也有點渙散，沒想到社工訪視後3個月，女童就傳出腦出血送醫。

女童受虐案傳出後，高市社會局立即將蔡女家的3個未成年孩子緊急安置，小女童也在醫護人員細心照顧下平安出院，社工後來再去訪視她時，見到小女童被寄養家庭照顧的很好，不但又回到之前白白胖胖的模樣，笑容也變多，讓關心她的社工終於能鬆一口氣。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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