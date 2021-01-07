7旬翁悶死50歲腦麻女兒 北院判2年半並建議不宜入獄

台北地院考量陳翁50年來親力親為照顧女兒，依家暴殺人罪從輕量處法定最低刑度2年6月。可上訴。（資料照）

2021/01/07 13:26

〔記者張文川／台北報導〕台北市7旬陳姓老翁，長年細心照料罹患腦性麻痺的50歲女兒，他不忍見女兒因牙痛而徹夜哀號，決定與女兒一同結束人生，先以棉被悶住女兒口鼻直到斷氣後，自己再輕生，妻子隔天發現通報警消救回陳翁；台北地院考量陳翁50年來甘之如貽、親力親為照顧女兒，疼愛女兒卻親手終結她生命，依家暴殺人罪從輕量處法定最低刑度2年6月。可上訴。

北院合議庭法官林孟皇、趙書郁、林柔孜並在判決書中提醒檢察官，未來定讞執行時，宜注意陳翁年紀與健康狀況，是否有入監服刑矯正的必要性；若不符合監獄行刑法拒絕收監的要件，合議庭建議有赦免裁量權限的總統，也宜考慮發布特赦令，以緩和此案徒刑宣告與刑罰執行的苛酷情形。

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2019年2月29晚間，陳翁不忍50多歲的女兒因牙痛而徹夜哀號，心生短念想與女兒一同共赴黃泉，他用枕頭悶死女兒後，輕生陷入昏迷，直到隔天清天他妻子進入房內，發現丈夫及女兒昏睡不醒，緊急通報警消搶救。

檢警調查，陳翁女兒罹患先天性腦性麻痺，長年來由陳妻同睡一房照顧，後來陳妻年邁開刀，才改由陳翁負責照料女兒的起居，不料陳翁不忍女兒罹病辛苦了一生，起意決定與女兒同死，女兒窒息死亡後，他輕生但獲救，18天後出院。

院檢偵審時，陳翁皆感到無比後悔，泣訴自己的過錯，陳妻和其他子女也一同求情，希望司法能同情陳翁長期照顧罹病女兒的辛勞與悲苦，請求法官從輕量刑。

台北地院審理後認定，陳翁的女兒並無自殺之意，陳翁並未受到女兒的囑託或得到她的承諾而協助她結束生命，不適用「謀為同死」可免除其刑的規定，因此仍予判刑；犯案時辨識能力未欠缺或顯著降低，不減輕刑刑；符合自首要件，減輕其刑。

合議庭認為，陳翁殺女兒的行為確屬不該，也是人倫悲劇，但肯定他是充滿關懷與愛心的父親，忘卻自身年紀增長，為了女兒的最佳利益，近50年來不假手他人，甘之如飴、親力親為照顧罹病女兒，如果沒有武漢肺炎疫情影響他對女兒病痛的判斷，這樣無私的照顧仍將持續下去，因此認定情輕法重、情堪憫恕，從輕量處最低法定刑度2年半。

合議庭在判決最後指出，陳男如此疼愛女兒，卻又親手終結她的生命，想必他在未來的人生歲月裡，將始終受到「良心監牢」的禁錮，國家是否有再對他執行徒刑，於監所內施以教化矯正的必要，有再審酌的餘地。

合議庭指出，檢察官於執行時，應一併注意被告是否有因高齡或身體狀況不適宜執行的情形；若不符合監獄行刑法規定的拒絕收監要件，享有赦免裁量權限的總統，也宜考慮發布特赦令，以適當緩和本件徒刑宣告與刑罰執行所生苛酷的情形。

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