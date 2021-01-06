為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    險釀大囍市翻版！恐怖情人潑汽油 無緣岳母嗆傷送醫

    恐怖情人林嫌犯案前，騎機車買汽油後，到前女友住處企圖縱火。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    恐怖情人林嫌犯案前，騎機車買汽油後，到前女友住處企圖縱火。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    2021/01/06 18:24

    〔記者吳仁捷／新北報導〕險釀大囍市火災翻版！新北市林姓男子多次想與劉姓前女友復合不成，加上雙方交往後因近萬元借貸引發嫌隙，不堪情、財兩失，今天中午到劉女蘆洲區住處，再度要求復合又受挫，竟淪為恐怖情人，涉嫌憤朝劉女住處潑灑汽油，要點燃時被住戶、保全制止報警，雖未釀災，但劉女母親被具揮發性的汽油嗆傷送醫，住戶們也憂心萬一縱火恐殃及鄰居造成悲劇，警方今天下午4時許火速逮獲林嫌，朝恐嚇、公共危險罪嫌偵辦。

    一名住戶指控，蘆洲中興路的住處社區今天中午12時30分許傳出有人闖入，爆發口角後潑灑汽油企圖縱火，幸虧住戶、保全及時嚇阻，嫌犯縱火不成兔脫，而被潑灑汽油的女屋主吸入油氣嗆傷送醫；警方趕到，確認嫌犯為31歲林姓男子，曾與女屋主女兒劉女交往，雙方分手後，多次希望復合，藉故劉女曾向他借了上萬元為由，不斷上門騷擾。

    住戶透露，之前林嫌就曾到社區等劉女，希望復合，被劉女拒絕，今天中午，林嫌又溜進社區，跑到劉女居住樓層敲門，劉女拒不開門，林嫌開始大罵、情緒激動下掏出預藏的一瓶汽油，大罵「乎你死」後，潑向劉女住家大門，當他要點火時，被趕到的住戶、保全制止，隨後趁亂逃逸，因55歲女屋主吸入油氣不適，送往台北市新光醫院救治，幸無大礙。

    警方根據被害人提供劉男、資料，今天下午4時許在蘆洲一處公園逮獲林嫌，林嫌辯稱，放不下感情、太魯莽才闖禍，深感後悔，警方也追出林嫌事前購買汽油裝入寶特瓶再步行到劉女住處犯案。

    住戶們憂心，蘆洲2003年也曾發生因夫妻感情不睦引發的大囍市悲劇，今天差點在社區內重演，新北市議員王威元接獲住戶陳情，也要求警方加強縱火防制，避免再釀悲劇。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    因孫教養問題與兒爭吵 阿嬤暴走燒機車、潑汽油
    2020/11/02 12:36

    因孫教養問題與兒爭吵 阿嬤暴走燒機車、潑汽油
    藏族美女網紅撐家計！慘遭前夫潑汽油全身焦黑病危
    2020/09/19 11:36

    藏族美女網紅撐家計！慘遭前夫潑汽油全身焦黑病危

    鹿茸－守護全家人的健康就靠它
    莾男為錢爭吵縱火燒情婦 她7成燒燙傷雙耳壞死手指截肢
    2020/08/18 12:51

    莾男為錢爭吵縱火燒情婦 她7成燒燙傷雙耳壞死手指截肢
    莾夫開車撞妻子小吃店、潑汽油再持鋸刀傷人 3罪送辦
    2020/05/25 22:08

    莾夫開車撞妻子小吃店、潑汽油再持鋸刀傷人 3罪送辦
    社會今日熱門
    悚！彰化食品廠貨梯維修突啟動 1員工頭顱遭削半慘死
    2021/01/05 20:12

    悚！彰化食品廠貨梯維修突啟動 1員工頭顱遭削半慘死 影片

    嫌天氣太冷、風太大、東西難吃…中國女上演落跑新娘
    2021/01/05 20:02

    嫌天氣太冷、風太大、東西難吃…中國女上演落跑新娘

    明年就要退休！30年老員工進貨梯井維修 不幸爆頭身亡
    2021/01/05 20:17

    明年就要退休！30年老員工進貨梯井維修 不幸爆頭身亡

    1/5 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/01/05 21:08

    1/5 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播