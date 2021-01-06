險釀大囍市翻版！恐怖情人潑汽油 無緣岳母嗆傷送醫

恐怖情人林嫌犯案前，騎機車買汽油後，到前女友住處企圖縱火。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

2021/01/06 18:24

〔記者吳仁捷／新北報導〕險釀大囍市火災翻版！新北市林姓男子多次想與劉姓前女友復合不成，加上雙方交往後因近萬元借貸引發嫌隙，不堪情、財兩失，今天中午到劉女蘆洲區住處，再度要求復合又受挫，竟淪為恐怖情人，涉嫌憤朝劉女住處潑灑汽油，要點燃時被住戶、保全制止報警，雖未釀災，但劉女母親被具揮發性的汽油嗆傷送醫，住戶們也憂心萬一縱火恐殃及鄰居造成悲劇，警方今天下午4時許火速逮獲林嫌，朝恐嚇、公共危險罪嫌偵辦。

一名住戶指控，蘆洲中興路的住處社區今天中午12時30分許傳出有人闖入，爆發口角後潑灑汽油企圖縱火，幸虧住戶、保全及時嚇阻，嫌犯縱火不成兔脫，而被潑灑汽油的女屋主吸入油氣嗆傷送醫；警方趕到，確認嫌犯為31歲林姓男子，曾與女屋主女兒劉女交往，雙方分手後，多次希望復合，藉故劉女曾向他借了上萬元為由，不斷上門騷擾。

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住戶透露，之前林嫌就曾到社區等劉女，希望復合，被劉女拒絕，今天中午，林嫌又溜進社區，跑到劉女居住樓層敲門，劉女拒不開門，林嫌開始大罵、情緒激動下掏出預藏的一瓶汽油，大罵「乎你死」後，潑向劉女住家大門，當他要點火時，被趕到的住戶、保全制止，隨後趁亂逃逸，因55歲女屋主吸入油氣不適，送往台北市新光醫院救治，幸無大礙。

警方根據被害人提供劉男、資料，今天下午4時許在蘆洲一處公園逮獲林嫌，林嫌辯稱，放不下感情、太魯莽才闖禍，深感後悔，警方也追出林嫌事前購買汽油裝入寶特瓶再步行到劉女住處犯案。

住戶們憂心，蘆洲2003年也曾發生因夫妻感情不睦引發的大囍市悲劇，今天差點在社區內重演，新北市議員王威元接獲住戶陳情，也要求警方加強縱火防制，避免再釀悲劇。

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