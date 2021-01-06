承租戶崩潰！店面馬桶屎水大噴發 房東：八字不合不租了

金紙業者承租的店面地上擺放許多紙蓮花，今天都泡在屎水裡。（圖取自爆怨公社）

2021/01/06 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕1名租房開公司賣金紙的業者在臉書發文抱怨，1月1日反映馬桶「痼疾」復發，均未獲理睬，房東卻回覆「八字不合」，因此不想租了，沒想到今（6日）一早進公司就發現「屎水大噴發」，網友看見照片中的現場慘況也全都傻眼。

這名金紙公司業者在臉書社團「爆怨公社」貼出照片，並表示，去年10月20日承租這處店面，租約3年，搬進去第2天就發現馬桶有問題，馬上向房東反映，不料，房東當時卻回覆說「恩？奇怪？我每次過去都會去沖水，怎麼現在又不通？廁所門口我有放一瓶通樂，麻煩妳幫我倒進馬桶，看看會不會比較通」，接著又接連找來3組水電工修繕，但全都沒用。

請繼續往下閱讀...

業者指稱，「我們從承租至今（快兩個半月），可正常使用廁所的時間只有約3週，公司廁所『又』不能用的時候，必須走到社區地下室停車場，使用警衛的廁所」，今年1月1日再次向房東反映，卻被認為是「找麻煩」，房東透過LINE傳訊指稱「我覺得我倆八字不合，我就打算不租給你，我自認毀約還你押金」，讓業者相當傻眼。

如今屎水大噴發，馬桶像腸胃炎般不斷吐出穢物，許多紙做的祭拜用品全都付諸屎水，許多網友看了都感到相當噁心，紛紛留言指出「告下去啊，已經告知馬桶有問題，房東應負責修繕之義務阿」、「毀約押金退雙倍」、「應該是化糞池多年未抽了吧」、「希望您可以討到該有的權益」、「真的損失慘重」。

金紙業者承租的店面馬桶6日大噴發。（圖取自爆怨公社）

金紙業者貼出與房東的LINE對話。（圖取自爆怨公社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法