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    飯店大亨被控妨害公務 焦治國否認犯行：我是被害者

    「飯店大亨」焦治國今日至新北地院出庭。（記者王定傳攝）

    「飯店大亨」焦治國今日至新北地院出庭。（記者王定傳攝）

    2021/01/06 17:53

    〔記者王定傳／新北報導〕72歲的「飯店大亨」焦治國去年3月駕駛紅色Lexus轎車，在新北市三峽區一間旅館前的人行道違規停車，員警上前取締時，涉嫌辱罵警察並與警方發生拉扯，他的一對兒女也上前助陣，與員警爆發推擠、衝撞，3人因此被依妨害公務罪嫌起訴；新北地院今日召開審查庭，焦治國否認犯行，並強調「我是被害者」。

    今日庭訊時，僅焦治國及其兒子出庭，焦的女兒並未到庭；焦治國及其子均否認妨害公務罪嫌，焦治國向法官說，當時只是向警方請求不要開單，警方卻找來支援，把他摔倒在地，害他膝蓋受傷開刀、至今仍跛腳不良於行，「警察這樣欺負我...我是被害者」；法官庭訊後諭知全案移由審判庭審理。

    檢警調查，焦治國去年3月1日晚間6時許把車停在三峽區大德路與學勤路一間旅館前的人行道上，員警接到檢舉，上前勸離，焦男竟沿人行道往前開了30公尺，才將車駛離人行道，警方當場攔下告發。

    焦男向警方求情不要告發取締被拒後，涉嫌當場辱警「我叫你不要拿雞八毛當令箭」、「我講你不要王八蛋」、「禍害」、「你他媽這德行」、「你辦，你不辦是孫子」、「不要臉」等。

    警方制止無效後，告知他已涉犯妨害公務罪嫌，欲以現行犯逮捕，並呼叫請求支援；此時，焦男的37歲兒子、30歲女兒見狀，趕緊跑過來安撫焦治國。

    支援警力抵達後，焦的女兒先是在旁叫囂，並持手機錄影，警方要求她離開、不要攔阻警方執行公務，但焦的兒女仍不願離開，與父親一同叫囂，焦治國甚至又出言辱警：「不要拿雞八毛當令箭」。

    警方忍無可忍依法逮捕，焦男竟出手反抗、拉扯警員，害一名警員右手拇指、食指挫傷；焦的兒女也上前助陣，與警方發生推擠拉扯、衝撞。

    警方憑藉優勢警力，將3人逮捕，檢方調查後，依對於公務員依法執行職務時施強暴及當場侮辱罪、過失傷害罪嫌起訴焦治國，並依妨害公務罪嫌起訴他的兒女。

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