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    台灣大自有品牌手機陷資安問題 NCC：要求業者召回9萬多支手機

    台灣大自有品牌手機陷資安問題，NCC今天表示已要求業者召回。（資料照）

    台灣大自有品牌手機陷資安問題，NCC今天表示已要求業者召回。（資料照）

    2021/01/06 17:23

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    自有品牌手機疑有資安疑慮 台灣大：全面召回Amazing A32

    首次上稿 16:31
    更新時間 17:23

    〔記者楊綿傑／台北報導〕針對台灣大哥大自有品牌Amazing A32手機爆出資安問題，被詐騙集團竊取個資，國家通訊傳播委員會（NCC）今天正式向社會大眾道歉，而針對中國白牌手機也已訂定符合資安標準才能販售、每年進行抽測等措施，後續將要求業者召回手機，保障消費者權益，否則最高裁處100萬元。

    NCC副主委翁柏宗表示，對於沒有辦法全面確保民眾手機資通安全，向社會大眾道歉，這起事件也提醒NCC要持續針對資安議題努力，並呼籲民眾也要建立個資安全意識，會要求台哥大善盡企業社會責任，回應消費者對品牌信賴。

    翁柏宗說，將按照消保法及電信管理法第66條，會要求有關廠商台哥大、力平國際善盡企業責任去召回手機，以保護消費者權益，且尤其這是資安議題，沒履行責任可按照電信管理法第80條，裁罰10萬至100萬罰金，並限期改善，未改正可以按次處罰。

    根據NCC資料，該手機於2018年4月上市，去年7月下市，當初是提供給3G升4G用戶綁約，為台哥大自有品牌手機，銷售量約9萬多支，其中綁約台哥大有6萬多支、空機3萬多支，台哥大部分還有在使用的剩下7600多支，其他網路的則還在調查中。

    翁柏宗說，此次事件凸顯中國白牌手機資安議題，NCC已針對中國白牌手機採行2應處措施，包括「行動業者自有品牌手機在中國製造者，須符合資安標準才可販售」、「中國品牌手機、行動業者自有品牌中製手機將納入年度抽測標的」等，以確保廣大手機用戶之消費者權益。

    台灣大哥大自有品牌Amazing A32手機爆出資安問題。（NCC提供）

    台灣大哥大自有品牌Amazing A32手機爆出資安問題。（NCC提供）

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