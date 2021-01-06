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    買炸雞竟發現「毛長太齊」！她崩潰：完全吃不下去

    民眾購買速食店炸雞，發現上面「毛長太齊」。（圖取自爆怨公社）

    民眾購買速食店炸雞，發現上面「毛長太齊」。（圖取自爆怨公社）

    2021/01/06 16:58

    〔即時新聞／綜合報導〕有女子在臉書發文抱怨，昨（5日）向知名速食業者訂購炸雞，不料卻發現它「毛長太齊」，「雞肉上面都是毛」，當下崩潰直呼「真的很噁心，我沒辦法接受，完全吃不下去。」而店家雖第一時間掛斷投訴電話，後來受理全額退款。

    女子將照片貼在臉書社團「爆怨公社」並表示，昨天透過網路訂購快取服務，向知名速食業者訂購漢堡、炸雞套餐，拿到手準備開始享用時，卻發現雞肉上面都是羽毛，也被炸得金黃酥脆，女子描述當下的感想是「真的很噁心，我沒辦法接受，完全吃不下去，整個只能丟掉！」

    更令女子生氣的事情是，致電跟炸雞販售方反應，居然還被店家掛電話，「只說不然傳簡訊給我，讓我去換一塊雞肉，但我不是想要再多拿1個或怎麼樣，我只是想要退還給你，因為我根本不想吃了，結果後面你們還直接把電話掛斷，根本不尊重顧客。」

    然而，炸雞店後來主動致電給消費者說聲抱歉，並願意全額退費並贈送一盒點心，女子對此表示，「我沒有要接收，因為我只是想要道歉，不用額外補償！他們有說會再做內部加強改善，以及跟廠商討論問題，我也接受對方的道歉了。」

    許多網友得知此事，都認為炸雞「毛長太齊」會影響食慾，許多人紛紛留言指出「我上星期訂回家吃，小孩打開嚇了一跳，也是這個樣子，真的很噁心」、「現在品質怎麼變這麼差，炸的時候難道沒看見嗎？」、「炸毛！那個毛也太明顯了吧，店員拿的時候，不覺得很不妥嗎？」、「連毛都下去炸，看來這位工讀生怨念很深！」

    民眾發現多塊炸雞上都有未除乾淨的毛。（圖取自爆怨公社）

    民眾發現多塊炸雞上都有未除乾淨的毛。（圖取自爆怨公社）

    雞毛與炸雞都被炸得金黃酥脆，令民眾感到不舒適。（圖取自爆怨公社）

    雞毛與炸雞都被炸得金黃酥脆，令民眾感到不舒適。（圖取自爆怨公社）

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