誆稱巨大董事長媳婦親戚 瞎掰「節稅」詐同學爸爸6億餘元

葉女謊稱是巨大董事長媳婦的親戚，向同學的爸爸詐得6億餘元。（資料照）

2021/01/06 13:39

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市42歲葉姓女子，是紀姓男子女兒的同學，她向紀男誆稱，自己是創立捷安特腳踏車品牌的巨大公司董事長媳婦的親戚，巨大公司都是開支票給下游廠商進貨，如果紀男能匯款給巨大公司，將可賺取巨大公司調度資金的利差，紀男遂從2009年至2011年匯款給葉女，高達6億3470萬餘元，2011年9月葉女資金周轉不過來而曝光，台中地院審理時，葉女全盤否認犯行，台中地院認為她沒有悔意，依偽造有價證券等罪名判刑5年8月，可上訴。

判決書指出，原本從事貸款的葉女，因招攬保險，認識同學的父親紀男，她向紀男誆稱，她的一位卓姓親戚，是巨大公司董事長的媳婦，也是巨大公司的執行長，巨大公司會開支票支付貨款，如果紀男可以把錢借給巨大公司，讓巨大公司可以「節稅」，紀男可獲得頗高的稅差（利息），紀男不但自己掏錢匯給葉女，還向親戚朋友借款，從2009年10月至2011年9月，共計高達6億3470萬餘元，葉女為了取信紀男，偽造巨大公司子公司等支票，把偽造的支票、影印本交給紀男，之後，再用種種藉口取回支票。

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到了2011年9月，葉女沒有給紀男應得的利息，紀男發現不對勁，訴請中市警局刑警大隊控告葉女，葉女於台中地院審理時，辯稱這並非詐騙，而是她與紀男之間的借貸，是單純的民事糾紛，她並強調，沒有說過巨大公司要節稅，借錢給巨大賺取稅差，至於偽造支票，她也是矢口否認，或宣稱不知道。

台中地院認為，葉女對偽造支票一事矢言否認，她也非巨大董座媳婦的親戚，此案完全與巨大公司無關，葉女卻拿巨大公司當行騙的說詞，且又狡辯否認無悔意，危害社會公共信用，依偽造有價證券等罪名判刑5年8月，偽造的支票15張沒收，可上訴二審。

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