謝和弦與莉婭為偷情判賠120萬 Keanna：做錯事的人應得到懲罰

謝和弦的前妻Keanna。（資料照）

2021/01/06 12:33

〔記者王定傳／新北報導〕藝人謝和弦前妻Keanna今日因被控傷害謝和弦的「小三」莉婭一案至新北地院開庭，庭訊後，媒體詢問她關於「謝和弦及莉婭因偷情而被判賠120萬元」的看法時，Keanna表示：「我很平靜，這是做這錯事情的人應該得到的懲罰」。

今年7月間，Keanna因案到新北地檢署開庭，卻與莉婭爆發衝突，檢方認為，Keanna在莉婭上計程車之際，出腳踹門，導致莉婭遭車門夾傷，依傷害罪嫌將她起訴，法院今日召開審查庭，Keanna否認有傷害動機與犯意，將提交證據證明自己無罪，法官諭知全案移由審理庭審理。

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庭訊後，Keanna對於謝和弦及莉婭因偷情而被判賠的看法時，她表示：「我很平靜，這是做這錯事情的人應該得到的懲罰」；另外，謝和弦及莉婭控告她涉嫌竊盜、侵占、搶奪等罪嫌，檢方日前均處分不起訴，Keanna則表示：「我沒有做的事情，時間會證明正義在我這邊」。

去年間，謝和弦被前妻Keanna大義滅親檢舉持有大麻被逮後，徹底撕破臉，互控不斷，莉婭也加入戰局，對Keanna提告；Keanna則以2人侵害配偶權，提出民事求償，一審法院審理後，判決謝和弦及莉婭賠償Keanna120萬元。

刑事部分，謝和弦控告Keanna涉嫌竊盜Dyson吸塵器，莉婭也控告Keanna涉嫌竊盜、侵占她的iPhone 8 Plus，並搶奪她另一隻VIVO X9L手機，還拍攝睡覺畫面，涉妨害秘密，但檢方調查後通通予以Keanna不起訴處分。

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