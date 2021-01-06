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    「總統鞋師傅」行賄判2年可易科罰金 受賄警官減判為3年徒刑

    有「總統鞋師傅」稱號的宋立文，犯行賄等7罪共判2年徒刑，可易科罰金72萬元，宋未上訴而確定。（資料照）

    有「總統鞋師傅」稱號的宋立文，犯行賄等7罪共判2年徒刑，可易科罰金72萬元，宋未上訴而確定。（資料照）

    2021/01/06 12:25

    〔記者楊國文／台北報導〕有「總統鞋師傅」稱號的宋立文，為得標新北市警局皮鞋標案、LED手電筒採購案，涉嫌在3個採購案中行賄承辦承辦警官張烱德，一審依違背職務收賄等3罪判張烱德4年6月、宋立文涉犯行賄等7罪共判2年徒刑，可易科罰金72萬元，其經營的盈源公司、鈞雅皮鞋犯罪所得148萬多元應予沒收，宋的兒子宋鴻維被依妨害投標等罪判刑1年5月，得易科罰金，緩刑3年，共有11人被判刑；宋立文等10人未上訴而確定，僅張烱德提起上訴，高等法院斥責承辦採購案竟收賄，有損官箴，考量張的收賄犯罪金額各為4、4、2萬元，均在5萬元以下，今減刑改判為3年徒刑、褫奪公權2年，仍可上訴。

    宋立文是「鈞雅皮鞋」第二代，因為曾幫前總統蔣經國、李登輝、陳水扁和馬英九等人製鞋，在業界有「總統鞋師傅」的稱號。

    判決指出，張烱德原任職台北縣政府警察局（現改制更名為新北市政府警察局）後勤科警務正，負責警局採購案件，（張已於2015年12月2日退休）；宋立文則是鈞雅皮鞋公司的負責人及盈源實業的實際負責人 。

    2009年時，張烱德於辦理「2009年度員警皮鞋7338雙採購案」時，自供應契約廠商名單內選取數家廠商進行2階段評選後，由鈞雅公司得標，而在鈞雅公司得標之前，宋立文即與張烱德達成默契，暗示 得標後將會給予一定好處。

    2009年11月17日驗收完畢後，張烱德為儘速撥款給鈞雅公司，避免公文簽呈層層核章時耗費時日，親自替宋立文跑腿，將撥付款項公文送交台北縣警局各單位核章，使鈞雅公司得以於2009年12月8日取得採購案貨款。宋立文為感謝張烱德協助，將現金4萬元裝入信封紙內行賄張。

    2011年時，張烱德辦理「2011年度員警皮鞋7345雙採購案」時，以上述相同方式辦理評選，仍由鈞雅公司得標，張烱德也親自將748萬多元撥付款項公文送交縣警局各單位核章，使鈞雅公司得以於在同年11月11日取得採購案貨款，宋立文在一週後，在鈞雅公司將現金4萬元裝入信封紙袋行賄張。

    張烱德食髓知味，2012年以公開招標方式，辦理「2012年度巡守人員應勤裝備LED手電筒1420支採購案」時，決標前獲悉宋立文有意承攬，竟在同年7月9日截止投標日當天，打電話向宋立文兒子宋鴻維暗示另有4家公司投標競爭，宋立文得悉後，為搶得本件採購案，即透過宋鴻維委請張烱德幫忙列印全新的空白投標單，由宋鴻維重新填寫盈源公司降低投標金額後的標單，最終由盈源公司以55萬3800元得標。

    宋立文為感謝張烱德私下洩漏告知投標廠商家數，而得以降低投標金額，因此行賄張2萬元。

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