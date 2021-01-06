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    日月光駐廠保全員刺死女同事 判17年半定讞

    周男行兇時的精神狀況未影響他的行為辨識能力，依殺人罪判處17年6月、褫奪公權6年。最高法院駁回上訴，全案定讞。（資料照）

    周男行兇時的精神狀況未影響他的行為辨識能力，依殺人罪判處17年6月、褫奪公權6年。最高法院駁回上訴，全案定讞。（資料照）

    2021/01/06 11:33

    〔記者張文川／台北報導〕中鋼保全派駐高雄日月光公司K23廠的保全員周子傑，前年9月值大夜班時，持水果刀殺害經常與他爭吵的陳姓女同事，事後辯稱受「注意力不足過動症」影響而一時衝動殺人，但法院一、二審都依鑑定認定周男行兇時的精神狀況未影響他的行為辨識能力，依殺人罪判處17年6月、褫奪公權6年。最高法院駁回上訴，全案定讞。

    判決指出，29歲周子傑是中鋼保全公司員工，派駐在高雄日月光公司Ｋ23廠，擔任中控室駐衛保全員，死者33歲陳姓女同事，曾因工作而與周男發生爭執，周男不滿曾遭陳女檢舉工作未落實回報、教育訓練遲到等，被公司檢討，心生不滿，埋下殺機。

    2019年9月14日晚間，周男與陳女同組搭配，負責在中控室值守大夜班，再次發生激烈口角爭執。隔天凌晨3點多，周男趁值班休息時間違規外出，到附近的生活百貨行購買水果刀，折返後藏放在辦公桌後方的櫃子裡。

    1個多小時後，周男趁陳女坐在中控室旁的休息室休息之際，取出水果刀，朝她左胸部猛刺1刀，刺穿左心室前壁，血流如注，陳女忍痛逃往中控室，隨即體力不支倒地。周發現闖下大禍，持公務行動電話報警，警方趕達現場送醫，急救1小時後，終因大量出血宣告不治。

    一審橋頭地院調查監視器畫面，發現周男在案發前半小時，有先以手比劃自身胸口、疑似在彩排預演的異常肢體動作，周辯稱他是在看小說而隨手比劃，但法官不採信，認定他有預謀殺人犯意。

    長庚醫院精神鑑定報告也判定，周男犯案時的衝動不影響其認知能力，周男可記住案發過程，前後時序也可詳細描述，顯示殺人當下的辨識力未達喪失或顯著減低的程度。審酌他自首、未達成和解，判刑17年6月。

    檢、辯都上訴，二審高雄高分院認定周男行兇當時，並無精神障礙及心智缺陷，辨識能力正常，不符合減刑條件，駁回上訴，維持17年半刑期。案經上訴三審，最高法院認同二審判決，駁回上訴定讞。

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