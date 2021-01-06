半夜開車恍神撞招牌 1家4口全送醫

駕駛疑恍神自撞招牌，所幸他跟家人只是輕傷。（記者洪定宏翻攝）

2021/01/06 07:20

〔記者洪定宏／高雄報導〕22歲高姓男子今（6）日凌晨1點7分，駕駛自小客車，沿高雄市大寮區大漢路北往南直行時，疑似恍神，自撞路邊招牌，造成車頭凹陷。

警方獲報到場，發現除高男外，另有妻子及2名年幼子女，所幸只是輕微受傷，都送醫檢查，高男沒有酒駕，肇事原因有待鑑定。

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