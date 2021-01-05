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    首頁　>　社會

    嫌天氣太冷、風太大、東西難吃…中國女上演落跑新娘

    王女自中國海南島嫁來台，但無法適應台灣生活，認為天氣太冷、風太大、東西難吃待2個多月後就回國，苗栗地方法院判准夫妻2人離婚。（記者彭健禮攝）

    王女自中國海南島嫁來台，但無法適應台灣生活，認為天氣太冷、風太大、東西難吃待2個多月後就回國，苗栗地方法院判准夫妻2人離婚。（記者彭健禮攝）

    2021/01/05 20:02

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕王姓女子自中國海南島嫁來台，但無法適應台灣生活，認為天氣太冷、風太大、東西難吃，且無法承受沒有朋友的孤獨，在台灣待了2個多月後就回去，還說不會再回來了。王女丈夫等了1年多，仍盼不回妻子，訴請離婚，獲苗栗地方法院判准。

    判決書指出，王女是於2019年9月3日結婚嫁來台灣，但來台後無法適應台灣的生活，認為天氣太冷、風太大、東西難吃，也無法承受沒有朋友的孤獨，寧可回海南島單身過活，在台灣待了2個多月就回中國，還講明不會再回來。

    王女返回中國後以微信傳送「就算我過去，兩人在一起生活也不會開心的」、「我已經嘗試過了，很後悔」 、「你的條件很好，你會找到一個更好的陪你度過，是我不好，要求太高，我也覺得我適合單身過，努力賺錢過自己想要的生活」等訊息給丈夫。王女丈夫等了1年多，仍盼不回妻子，訴請離婚。

    法官調查王女的入出境資料，王女並無遭管制入境之紀錄，於2019年11月6日出境後，迄今未再入境，認為王女無正當理由拒絕返台，兩造分居迄今已逾1年，雙方徒有夫妻之名而無夫妻之實。

    且法官認為，從王女傳送給丈夫的訊息內容，也顯示兩造婚姻信任基礎薄弱，並無夫妻恩愛情義可言，難期繼續共處，已構成婚姻難以維持的重大事由，王女丈夫依法請求離婚，核無不合，應予准許。

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