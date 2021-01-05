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    提告換發數位身分證 台灣人權促進會：不應由內政部單獨決定

    原告律師團庭後強調，換發新版數位身分證不應由內政部單獨決定。（記者溫于德攝）

    原告律師團庭後強調，換發新版數位身分證不應由內政部單獨決定。（記者溫于德攝）

    2021/01/05 13:43

    〔記者溫于德／台北報導〕內政部預定今年7月全面換發新版數位身分證（eID），卻因接露過多隱私，遭資安、法界學者專家連署反對，台灣人權促進會召集58名各領域民眾，集體提出預防性不作為的行政訴訟；台北高等行政法院上午第3度開庭。原告律師團庭後強調，新版數位身分證關乎人民身分辨識及自主措施，應交由立法院充分辯論並建立配套，不應由內政部單獨決定。

    原告律師團庭後在北高行門口前開記者會並直播，律師團召集人林煜騰指出，內政部持續強調正在「滾動式修正」，遇到原告每次質疑，內政部就會退縮一點；且原告希望的是，內政部可以直接「滾動式修正」把數位身分證制度修掉，一律換成紙本身分證，讓人民有所選擇。

    林煜騰還說，目前已有多個縣市退出試辦，顯然是注意到新版數位身分證個資保障及法制上的疑慮，因此要內政部及立法院能持續關注這個議題；林表示，依目前社會氛圍看來，似乎剩下內政部硬推新版數位身分證，卻持續無法推出資安防護措施。

    林煜騰最後也說，內政部雖稱推行新版數位身分證是要理解並控管風險，但面對原告要求在訴訟中說清楚理解或控管風險的方法，內政部卻無法說清楚，「整個訴訟進行至今，全民對eID就是一個問號！」

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