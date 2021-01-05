越南移工撞傷老婦竟丟下橋 「殺人滅口」未遂確定關6年

越南移工將杜婦抱起來丟下橋，一審基隆地院依殺人未遂罪將阮男判刑8年，二審高等法院考量他認罪並賠償和解，改判6年；最高法院駁回上訴，全案定讞。（資料照）

2021/01/05 11:52

〔記者張文川／台北報導〕越南籍移工阮文民，前年耶誕夜騎機車行經新北市瑞芳區台2丁線楓林橋時，撞傷行走於橋上的79歲杜姓老婦人，竟一不做二不休，將杜婦抱起來丟下橋，杜婦幸運被樹木卡住，撿回一命；一審基隆地院依殺人未遂罪將阮男判刑8年，二審高等法院考量他認罪並賠償和解，改判6年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，阮文民2017年來台，受雇於瑞芳區某機械公司工作。2019年12月24日耶誕夜9時許，他騎機車從瑞芳往基隆方向，行經楓子瀨路楓林橋時，迎面撞上步行中的79歲杜婦，杜婦倒地昏迷，阮男竟以雙手將躺在地上的杜婦抱起，以雙手抬高跨越橋上護欄，準備將她丟下橋。

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基隆市公車汪姓司機路過目擊見狀，趕緊停車，跑下車在阮男10公尺外高喊「不要！」想要阻止阮把杜阿嬤丟下橋，但勸阻無效，阮男仍將杜婦丟下橋，隨即扶起機車推著跑離現場。

汪姓司機報警，員警通知吊車救出被卡在樹木間的杜婦，送醫救治後，幸運撿回一命。警方循車號逮到阮男，檢方依殺人未遂罪起訴。

阮辯稱，他為了協助就醫，將她扶到橋邊坐在護欄上，以利他蹲下背她上機車，但她身體一軟，不慎掉落。一審基院不採信，認為他在路旁攔車即可把杜婦送醫，且也無須逃離現場，認定他是為了殺人滅口，認定有罪，判刑8年。

二審高院認定，阮男為了脫免肇事責任，竟將杜婦從3、4層樓高的橋上丟下，明知可能造成對方傷勢加劇致死，仍這麼做，有殺人的間接故意，罔顧他人性命，惡性非輕，考量他二審時已坦承犯行，且賠償杜婦達成和解，改輕判6年，執行完畢後驅逐出境。案經上訴，最高法院認為二審無違誤，駁回上訴定讞。

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