最高法院今廢除「限量分案」 一天分出4432件給72位法官

最高法院取消限量分案度制度，倉庫堆積的上千件案卷，今天全部分案給院內法官。（最高法院提供）

2021/01/04 11:43

〔記者張文川／台北報導〕最高法院實行逾32年的「限量分案」制度，從今天起正式走入歷史，今起廢除限量分案，將庫存4432件刑事、民事案件，採電腦分案方式一口氣分給院內參與分案的72位法官，平均每位分得61.8件案件，盼能促進司法效率，提升人民對司法的信賴。

最高院統計，去年12月31日前的刑事待分案件共2454件，今由38位法官參與分案，平均每位法官分得64.6件；民事待分案件1978件，分給34位法官，平均58.2件。民事案件比刑案少，是因民庭去年就已開始調整分案比例，1年來刻意分受較多案件。日後每件上訴、抗告至最高法院的案件，都能馬上由電腦分案給法官受理。

請繼續往下閱讀...

最高法院表示，矚目重大案件以往都是一上訴就立即分出，所以庫存案件中並無矚目重大案件；且刑、民庭去年起就已努力消除積案，以減低庫存案件數字，因此今日分案的庫存最久案件，也只有到去年3月，沒有久懸未分的「陳年積案」。

最高法院指出，限量分案起源於1949年播遷來台，從廣東方面撤離來台的未結案件就有9457件，這還不包括重慶方面撤來的案件，當時為因應龐大積案，且法官人力有限，乃採取每月限量分配合理辦案數量，以平衡裁判品質與工作負荷。

最高院指出，隨時代進步與社會變遷，民、刑事案件類型漸趨複雜繁重，加上近年訴訟制度變革、法律修正所衍生的法律爭議，使最高院新收案件量大幅增加，案件的質與量要求皆日益加重，法官往往須花費更多精力與心思，審慎研究案件，平均每天工數逾10餘小時。

最高院針對積案影響人民訴訟權益問題，多次召開庭長法官會議討論，決議增加法官辦案件數，以增進審判效能，但新、舊案交疊，案量負荷沈重，又有法官離退，人力始終短缺，法官宵旰勤勞但工作負荷能力畢竟有限，為兼顧裁判品質，使人民得到適法、與時俱進的裁判，實現社會公平正義，因此近年仍維持限量分案制度。

最高法院為回應各界要求清理積案，以確保當事人訴訟權益的訴求，去年起推動清理積案，司法院也同意增加法官，並放寬過渡期間的辦案期限，以緩衝龐大的案件壓力；最高院於是先修改內部規範後，決定自今年1月起廢除限量分案制度，希望能促進司法效率、提升人民對司法的信賴。

最高法院取消限量分案度制度，倉庫堆積的上千件案卷，今天全部分案給院內法官。（最高法院提供）

最高法院取消限量分案度制度，倉庫堆積的上千件案卷，今天全部分案給院內法官。（最高法院提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法