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    不滿陳情未果 男竟赴食藥署廣播誹謗判刑2月

    紀男向衛福部食藥署陳情未獲滿意回覆，事後被依誹謗罪判刑。（資料照）

    紀男向衛福部食藥署陳情未獲滿意回覆，事後被依誹謗罪判刑。（資料照）

    2021/01/03 15:36

    〔記者溫于德／台北報導〕紀男不滿多次向衛生福利部食品藥物管理署（簡稱食藥署）陳情卻未獲滿意回覆，竟開車到食藥署門口廣播：「吳秀梅（食藥署署長）出來，妳跟陳時中（衛福部部長）有沒有收紅包，2個人有沒有時常通姦」等語。士林地院痛批紀男刻意散布不實言語，依誹謗罪判刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。

    紀男曾受訪表示自己是「示警吹哨者」，台灣每年有8000萬人次所吃的學名藥，是過了專利期的合法仿冒藥，藥效遠不如原廠藥；他的終極目的是要讓民眾只要加價就能吃到原廠專利藥。

    起訴指出，去年1月14下午4時許，紀男駕車前往食藥署，並從車內廣播，事後被依妨害名譽罪嫌起訴。

    紀男在審理時承認有因公共事務前往食藥署陳請，但當天並未開車，因此，錄影畫面有經過變造，且陳情是憲法保障的權利，又吳秀梅身為食藥署署長，掌握很大的公權力，就自己的私德或主管公共事務被質問時，有足夠能力說明清楚，而老百姓想破壞其名譽極其困難，況且，錄影內容語句為疑問句，屬言論自由。

    士院當庭勘驗錄影畫面，只見播放過程並未停頓或跳動，加上紀男並未舉證如何變造，故認定紀男是空言辯稱錄影內容遭變造，屬卸責之詞。

    士院認為，紀男雖可對台灣無法取得肺炎專利藥，或鄰近振興醫院、新光醫院病人都在吃假藥、食藥署未認真實施抗生素教育等，表達訴求、意見並請願，但這些對公共政策不滿或疑義，應以理性、和平方式表達，紀男卻以廣播方式指稱食藥署署長與衛福部部長通姦、收受紅包，已非公共政策範疇，不受憲法言論自由保障，依法判刑。

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