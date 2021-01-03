單攻白姑大山失聯8天…搜救員發現石頭排「SOS」應是山客所設

溪床大石上除了石塊排列的「SOS」訊號，右上角還有「充」的文字，警消確認就是陳男所設。（南投縣消防局提供）

2021/01/03 14:39

〔記者佟振國／南投報導〕發現石頭排成的「SOS」求救信號！台中市50歲陳姓男子上月26日與其他5人單攻南投縣仁愛鄉白姑大山，卻在下山途中迷途失聯，至今已經8天，搜救也滿7天，目前搜救人員在登仙溪沿線發現以石塊排列出「SOS」的求救標誌，應是陳男所設，因此搜救人員仍抱持希望，持續於溪谷附近搜索，希望能儘快找到人。

陳姓男子上月26日與其他5名登山客攀登名列百岳的白姑大山，由於是單日來回，隊伍凌晨即出發，預計晚間6至10時返抵登山口，登山隊於中午左右登頂，陳男與2名隊員一起下山，原本走在中間的陳男突然傳訊息給後方的隊友表示迷路了，隊友也回覆「已走到石瀑區，但沒看到你」，但之後即無音訊，警消獲報也將石瀑區周邊列為重要搜尋範圍。

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南投縣消防局第2大隊表示，當時回報陳男在石瀑區失聯，經現場搜索研判陳男可能走到左側的溪谷，而且愈走愈偏而找不到出口，搜救隊員持續下切溪谷，終於在登仙溪谷的巨石上發現以石塊排出的「SOS」求救訊號，求救訊號右上角還有石塊排出的「充」字，應該就是陳男所設，也確認他沿溪谷找路。

雖然搜救人員發現求救訊號，但陳男當時只有簡易裝備，日前又有寒流來襲是最大危機，但仍不放棄希望持續搜索。

南投消防局指出，陳男失蹤山域位於南投、台中交界，已動員2地警消、林務局東勢林管處、義消、神鷹山區搜救隊及路過登山隊協助，並出動直升機4架次空勘，但無所獲，目前全案則移交台中市消防局，但南投仍會全力配合搜救。

警消人員研判陳男可能走偏至登仙溪谷，搜救隊員持續下切溪谷搜尋。（南投縣消防局提供）

台中市50歲陳姓男子上月26日攀登南投仁愛白姑大山，於下山途中迷途失聯，警消持續搜救。（記者佟振國翻攝）

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