為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    單攻白姑大山失聯8天…搜救員發現石頭排「SOS」應是山客所設

    溪床大石上除了石塊排列的「SOS」訊號，右上角還有「充」的文字，警消確認就是陳男所設。（南投縣消防局提供）

    溪床大石上除了石塊排列的「SOS」訊號，右上角還有「充」的文字，警消確認就是陳男所設。（南投縣消防局提供）

    2021/01/03 14:39

    〔記者佟振國／南投報導〕發現石頭排成的「SOS」求救信號！台中市50歲陳姓男子上月26日與其他5人單攻南投縣仁愛鄉白姑大山，卻在下山途中迷途失聯，至今已經8天，搜救也滿7天，目前搜救人員在登仙溪沿線發現以石塊排列出「SOS」的求救標誌，應是陳男所設，因此搜救人員仍抱持希望，持續於溪谷附近搜索，希望能儘快找到人。

    陳姓男子上月26日與其他5名登山客攀登名列百岳的白姑大山，由於是單日來回，隊伍凌晨即出發，預計晚間6至10時返抵登山口，登山隊於中午左右登頂，陳男與2名隊員一起下山，原本走在中間的陳男突然傳訊息給後方的隊友表示迷路了，隊友也回覆「已走到石瀑區，但沒看到你」，但之後即無音訊，警消獲報也將石瀑區周邊列為重要搜尋範圍。

    南投縣消防局第2大隊表示，當時回報陳男在石瀑區失聯，經現場搜索研判陳男可能走到左側的溪谷，而且愈走愈偏而找不到出口，搜救隊員持續下切溪谷，終於在登仙溪谷的巨石上發現以石塊排出的「SOS」求救訊號，求救訊號右上角還有石塊排出的「充」字，應該就是陳男所設，也確認他沿溪谷找路。

    雖然搜救人員發現求救訊號，但陳男當時只有簡易裝備，日前又有寒流來襲是最大危機，但仍不放棄希望持續搜索。

    南投消防局指出，陳男失蹤山域位於南投、台中交界，已動員2地警消、林務局東勢林管處、義消、神鷹山區搜救隊及路過登山隊協助，並出動直升機4架次空勘，但無所獲，目前全案則移交台中市消防局，但南投仍會全力配合搜救。

    警消人員研判陳男可能走偏至登仙溪谷，搜救隊員持續下切溪谷搜尋。（南投縣消防局提供）

    警消人員研判陳男可能走偏至登仙溪谷，搜救隊員持續下切溪谷搜尋。（南投縣消防局提供）

    台中市50歲陳姓男子上月26日攀登南投仁愛白姑大山，於下山途中迷途失聯，警消持續搜救。（記者佟振國翻攝）

    台中市50歲陳姓男子上月26日攀登南投仁愛白姑大山，於下山途中迷途失聯，警消持續搜救。（記者佟振國翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    登山客失聯白姑大山 警消及神鷹今早登直升機進山加強搜尋
    2020/12/28 13:25

    登山客失聯白姑大山 警消及神鷹今早登直升機進山加強搜尋
    山友輕裝單攻白姑 傳LINE困石瀑區失聯
    2020/12/28 05:30

    山友輕裝單攻白姑 傳LINE困石瀑區失聯
    特辣白姑峭壁危崖多 摸黑單攻易迷途
    2020/12/28 05:30

    特辣白姑峭壁危崖多 摸黑單攻易迷途
    危急！ 6人單攻白姑大山 1山客在石瀑區迷路失聯
    2020/12/27 11:23

    危急！ 6人單攻白姑大山 1山客在石瀑區迷路失聯

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    社會今日熱門
    苗縣農會總幹事梁召明 徒步穿越台3線遭撞死
    2021/01/02 18:48

    苗縣農會總幹事梁召明 徒步穿越台3線遭撞死

    虛驚！中市大安濱海樂園遊客落海 游1公里外上岸
    2021/01/02 15:51

    虛驚！中市大安濱海樂園遊客落海 游1公里外上岸

    坐牢兄遙控妹以泡麵掩護賣海洛因 2人均被重判
    2021/01/02 15:07

    坐牢兄遙控妹以泡麵掩護賣海洛因 2人均被重判

    跨年前再報復！新店煙火男連日放炮 居民受擾苦不堪言
    2021/01/02 15:15

    跨年前再報復！新店煙火男連日放炮 居民受擾苦不堪言 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播