請火神相助！南市消防兄弟扛「火德星君」神轎遶境求平安

警、義消打火兄弟充當扛轎哥護送火德星君遶境向民眾宣導防火防災觀念。（記者王俊忠翻攝）

2021/01/03 10:53

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局第7大隊與轄內中西區祀典武廟奉祀的火神「火德星君」合作舉行消防花燈繪製大賽，近日，第7大隊警、義消與婦女防火宣導中隊、重機協會等合辦119火德星君遶境宣導，警、義消兄弟充當「扛轎哥」扛著火神遶境祈福、向市民宣導防火、防疫要領。

消防局第7大隊長黃輝林、義消大隊長羅德春集結轄內各分隊消防及義消人員、婦女防火宣導中隊、中華民國CRC美式大型重機運動協會台南分會府頭幫等單位105人參與，祀典武廟主委林培火與廟方人員也全程參與遶境，祈求消防同仁出勤平安、南市平安、無災厄。

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警、義消打火兄弟恭請火德星君出巡遶境，從中西區永福路祀典武廟出發，沿民族路、公園路途經湯德章紀念公園，最後到消防局中正分隊駐駕祭拜，遶境過程中第7大隊警消、義消及婦宣隊同時推動住宅用火災警報器、強化防火避難逃生教育、瓦斯鋼瓶一氧化碳防範及CPR急救重要性等宣導，希望提升市民防火防災的正確觀念。

祀典武廟的火德星君最後駐駕在中正分隊，開啟1月19日點燈儀式序幕。7大隊長黃輝林表示，目前「火神護佑平安祈福消防花燈繪製大賽」已由在地學生發揮創意製作，預計1月12日統一收回評審，並於1月15日至18日進行消防花燈作品布置，在119點燈儀式結束後義消同仁與廟方會把火德星君恭送回祀典武廟。

警、義消打火兄弟充當扛轎哥護送火德星君遶境向民眾宣導防火防災觀念。（記者王俊忠翻攝）

警、義消打火兄弟結合火神遶境、拿醒目標語向民眾宣導防火防災觀念。（記者王俊忠翻攝）

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