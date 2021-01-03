請火神相助！南市消防兄弟扛「火德星君」神轎遶境求平安
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市消防局第7大隊與轄內中西區祀典武廟奉祀的火神「火德星君」合作舉行消防花燈繪製大賽，近日，第7大隊警、義消與婦女防火宣導中隊、重機協會等合辦119火德星君遶境宣導，警、義消兄弟充當「扛轎哥」扛著火神遶境祈福、向市民宣導防火、防疫要領。
消防局第7大隊長黃輝林、義消大隊長羅德春集結轄內各分隊消防及義消人員、婦女防火宣導中隊、中華民國CRC美式大型重機運動協會台南分會府頭幫等單位105人參與，祀典武廟主委林培火與廟方人員也全程參與遶境，祈求消防同仁出勤平安、南市平安、無災厄。
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警、義消打火兄弟恭請火德星君出巡遶境，從中西區永福路祀典武廟出發，沿民族路、公園路途經湯德章紀念公園，最後到消防局中正分隊駐駕祭拜，遶境過程中第7大隊警消、義消及婦宣隊同時推動住宅用火災警報器、強化防火避難逃生教育、瓦斯鋼瓶一氧化碳防範及CPR急救重要性等宣導，希望提升市民防火防災的正確觀念。
祀典武廟的火德星君最後駐駕在中正分隊，開啟1月19日點燈儀式序幕。7大隊長黃輝林表示，目前「火神護佑平安祈福消防花燈繪製大賽」已由在地學生發揮創意製作，預計1月12日統一收回評審，並於1月15日至18日進行消防花燈作品布置，在119點燈儀式結束後義消同仁與廟方會把火德星君恭送回祀典武廟。