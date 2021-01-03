他說沒開過車卻…22次違規挨罰4.7萬+吊扣牌照

黃男因22度交通違規挨罰，他雖興訟說自己未使用該車，是被友人誘騙購車；但北院認為，若他非實際違規行為人，應於各舉發單到案日期前，向裁決所提出申請卻不為，自然被視為違規行為人。（資料照）

2021/01/03 10:48

〔記者溫于德／台北報導〕黃男因4個月內22度違反交通規則，共挨罰4.7萬餘元，汽車牌照也被吊扣；黃男興訟指出，友人誘騙他借名貸款購車，自己從未使用該車，應撤銷裁罰。台北地院認為，黃男若非實際違規行為人，應於各舉發單到案日期前，檢附證據及資料向裁決所提出申請卻不為，自然會被視為實際違規行為人，判決敗訴。可上訴。

今年2月2日至6月3日，掛在黃男名下的一輛小客車，被控22度違規共挨罰4.7萬餘元，汽車牌照也被吊扣。其中，最大一筆裁罰為1.2萬元，因該車行經國道時超速逾80公里、時速來到149公里所致，另有多次違規停車受罰加上2次吊扣汽車牌照。

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黃男提行政訴訟告訴法官，小客車是傅姓友人使用話術誘騙他借名貸款所購，實際上他並未持有小客車駕照，也未使用該車，違規22次的是傅男，不能歸咎於他。

台北市交通事件裁決所指出，黃男若認為實際違規行為人是他人，應於違規通知單應到案日前，檢附證據及資料向裁決所提出申請應歸責人，若逾期未辦理，汽車所有人自然會被視為實際違規行為人。

北院認同裁決所所述，並進一步解釋，取締交通違規行為雖以攔停舉發為宜，但礙於客觀環境限制，有不能或不宜當場攔停舉發，又無其他救濟方式時，將汽車所有人視為被通知人而製單舉發，並無疑義，假使汽車所有人並非違規行為人，須在舉發到案日期前檢證辦理歸責，逾期未依規定辦理，即視違規行為人是汽車駕駛人，因此判黃男敗訴。

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