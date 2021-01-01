1/1 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新竹縣

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/01/01 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月1日）開獎的第110000001期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由新竹縣竹北市新國里3鄰華興街196號1樓「來富商行」開出。第110000001期大樂透頭獎、第110000001期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第110000001期大樂透中獎號碼為「05、37、41、42、46、49，特別號：18」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共26注中獎，每注可得8萬2113元；肆獎共79注中獎，每注可得1萬7372元；伍獎共1691注中獎，每注可得2000元；陸獎共2336注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4006注中獎，每注可得400元；普獎共3萬228注中獎，每注可得400元。

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第110000001期49樂合彩中獎號碼為「05、37、41、42、46、49」，四合摃龜；三合共135注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3608注中獎，每注可得1250元。

第110000001期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、09、10、11、12、16、17、19、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共150注中獎，每注可得500元；肆獎共1533注中獎，每注可得100元。

第110000001期今彩539中獎號碼為「18、24、26、35、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共6279注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬481注中獎，每注可得50元。

第110000001期39樂合彩中獎號碼為「18、24、26、35、37」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共205注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7506注中獎，每注可得1125元。

第110000001期3星彩中獎號碼為「854」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000001期4星彩中獎號碼為「5708」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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