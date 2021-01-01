為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    1/1 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落新竹縣

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/01 22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（1月1日）開獎的第110000001期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由新竹縣竹北市新國里3鄰華興街196號1樓「來富商行」開出。第110000001期大樂透頭獎、第110000001期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第110000001期大樂透中獎號碼為「05、37、41、42、46、49，特別號：18」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共26注中獎，每注可得8萬2113元；肆獎共79注中獎，每注可得1萬7372元；伍獎共1691注中獎，每注可得2000元；陸獎共2336注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4006注中獎，每注可得400元；普獎共3萬228注中獎，每注可得400元。

    第110000001期49樂合彩中獎號碼為「05、37、41、42、46、49」，四合摃龜；三合共135注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3608注中獎，每注可得1250元。

    第110000001期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、09、10、11、12、16、17、19、20、21」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共150注中獎，每注可得500元；肆獎共1533注中獎，每注可得100元。

    第110000001期今彩539中獎號碼為「18、24、26、35、37」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共177注中獎，每注可得2萬元；參獎共6279注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬481注中獎，每注可得50元。

    第110000001期39樂合彩中獎號碼為「18、24、26、35、37」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共205注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7506注中獎，每注可得1125元。

    第110000001期3星彩中獎號碼為「854」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000001期4星彩中獎號碼為「5708」，正彩共7注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1/1 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/01/01 21:01

    1/1 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    手氣超旺！他買5張200元刮刮樂 其中1張中200萬
    2020/08/27 21:32

    手氣超旺！他買5張200元刮刮樂 其中1張中200萬

    大坪林站換屋熱 個案表現成交關鍵
    他透露財神爺託夢「幸運號碼」 網笑：頭獎萬人平分
    2020/07/27 19:34

    他透露財神爺託夢「幸運號碼」 網笑：頭獎萬人平分

    高大特區綠園道 透天別墅賞景好珍稀
    社會今日熱門
    跨年夜驚魂！ 高中生橋下烤肉 放鞭炮驚見腐屍
    2021/01/01 05:58

    跨年夜驚魂！ 高中生橋下烤肉 放鞭炮驚見腐屍

    史上最大詐貸 潤寅案重判// 楊文虎26年、王音之28年
    2021/01/01 05:30

    史上最大詐貸 潤寅案重判// 楊文虎26年、王音之28年

    性侵犯治療 部分違憲 大法官警告：3年應改善
    2021/01/01 05:30

    性侵犯治療 部分違憲 大法官警告：3年應改善

    69名治療中性侵犯 不會趴趴走
    2021/01/01 05:30

    69名治療中性侵犯 不會趴趴走

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播