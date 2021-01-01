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    首頁　>　社會

    元旦驚魂記！7遊客玩立槳漂外海 花蓮海巡救援

    一群遊客元旦到花蓮溪口划立槳，被強勁海流帶往外海，越漂越遠，無力划回，海巡署第六（花蓮）海巡隊出動船艇將7人全數救起。（海巡署第六海巡隊提供）

    一群遊客元旦到花蓮溪口划立槳，被強勁海流帶往外海，越漂越遠，無力划回，海巡署第六（花蓮）海巡隊出動船艇將7人全數救起。（海巡署第六海巡隊提供）

    2021/01/01 19:54

    〔記者王錦義／花蓮報導〕一群遊客元旦假期到花蓮溪口划立槳，今天下午被強勁海流帶往外海，越漂越遠，無力划回岸邊，海洋委員會海巡署艦隊分署第六海巡隊出動船艇將7人全數救起載回岸邊，所幸沒有人員受傷，但飽受一場虛驚。

    花蓮海巡隊長賀華傑說，下午2點37分接獲通報，有遊客划立槳體力不支，在距花蓮溪出海口0.3浬的海上漂流，由於海象不佳、氣溫冷冽，遊客無法自行上岸，狀況危急，海巡艇趕到現場，發現有4艘立槳共5女2男7名遊客，體力不支在海上漂流，無法自行划回岸邊。

    海巡人員穿防寒衣下水協助，並在船邊放攀爬網，下午3點5分將7人全數救起，初步檢視沒有外傷，體溫、生命徵象都正常，只是受到驚嚇，海巡人員立即提供毯子讓他們保暖。

    獲救的遊客向海巡人員說，他們原本在花蓮溪口划立槳，但海象不是很好，水流滿強，後來有一、兩人體力不支，被水流帶往外海，其他人看到想要搭救，但也被水流帶出去，大家越漂越遠，沒辦法划回岸上。

    花蓮海巡隊長賀華傑說，該海域是開放水域，遊客划立槳並未違規，但近日天氣不好，海象也差，在水域活動有相當風險，呼籲遊客行前還是要評估一下天候狀況，在海上進行遊憩活動時，隨時留意海象變化，注意自身安全。若有需要，可撥打海巡署免付費118報案服務電話。

    海巡署第六（花蓮）海巡隊出動船艇將7人全數救起。（海巡署第六海巡隊提供）

    海巡署第六（花蓮）海巡隊出動船艇將7人全數救起。（海巡署第六海巡隊提供）

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