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    首頁　>　社會

    工人持刀尋仇刺死友 殺人罪起訴

    案發後陳男一度被法院裁定無保請回，經檢方提出抗告才被羈押，檢方日前依殺人罪將他起訴。（記者鄭淑婷攝）

    案發後陳男一度被法院裁定無保請回，經檢方提出抗告才被羈押，檢方日前依殺人罪將他起訴。（記者鄭淑婷攝）

    2021/01/01 13:49

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］發生於去年10月10日凌晨，桃園市45歲陳姓工人酒後到小吃店找胡姓友人尋仇，左手持甩棍故弄玄虛，趁隙以右手折疊刀接續朝胡男胸部連刺2下，深及心臟及肺部，造成胡男大量出血不治，陳男一度被法院裁定無保請回，經檢方提出抗告才被羈押，陳男辯稱「當時喝很醉，不知拿的是刀」，桃園地檢署檢察官傳喚相關證人，證明他犯案時十分清醒，認為陳男說詞不足採信，日前偵結依殺人罪將他起訴。

    陳男早在去年6月間，在某薑母鴨店遭胡男持酒瓶打傷頭部而懷恨在心，去年10月9日晚間7點多，陳男與林姓友人在平鎮區中豐路某檳榔攤聚餐，結束後駕車搭載林男返家，途中行經東豐路小吃店，發現胡男與3名友人在裡頭吃飯，陳男搖下車窗朝胡男辱罵後就返家，但他越想越不甘心，隔天凌晨1點多，帶了土撬、榔頭、圓鍬、甩棍、折疊刀回到小吃店，左手持甩棍、右手持折疊刀進到店裡找胡男尋仇。

    起訴指出，陳男是走到胡男面前時，才悄悄將右手折疊刀露出，他先是高舉甩棍作勢空揮，胡男拿起酒瓶阻擋的同時，陳男即抵住他的身體，並以右手折疊刀朝胡男胸口連刺2下，傷口深達7.5到11.5公分，深及心臟及肺部致命，陳男行兇後還搭計程車跑到養生館按摩。

    目擊的胡男友人說，原本只看到陳男拿甩棍，直到胡男遭刺流血才知有刀；陳男則否認有殺人意圖，辯稱當時真的很醉，印象中是拿榔頭，看監視器才知他拿刀亂甩，企圖以泥醉不清來卸責。

    檢方傳喚陳男友人、計程車駕駛及按摩店員工，證稱陳男還可正常開車、遵守號誌，對話、走路都很正常，沒有到「醉」的程度，在計程車上還嗆「伊給我大仔嗆」、「我有嘎辣（台語殺之意）一下」，檢方不採信他的說詞，偵結依殺人罪將他起訴，陳男仍羈押桃園看守所。

    案發後陳男一度被法院裁定無保請回，經檢方提出抗告才被羈押，檢方日前依殺人罪將他起訴。（記者鄭淑婷攝）

    案發後陳男一度被法院裁定無保請回，經檢方提出抗告才被羈押，檢方日前依殺人罪將他起訴。（記者鄭淑婷攝）

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