阿妹跨年演唱會爆人潮 當地居民汽車遭破窗、機車被亂移

陳男將休旅車停在家門前，後車窗疑遭3名去聽阿妹演唱會的年輕人隨機破壞。（陳男提供）

2021/01/01 12:51

〔記者陳賢義／台東報導〕華人天后張惠妹台東跨年演唱會帶來7萬人潮，製造大筆商機，但也引來了不少亂象，1名住在演唱會場附近的陳姓男子，停在家門口的座車，遭3名戴口罩男子 疑似隨機破壞後車窗玻璃，陳男原以為只是單純熱漲冷縮造成，調閱監視器查看才知遭人惡意破窗，損失逾萬元；另外停在自家門口的機車也遭1對找尋車位的情侶牽到馬路中間，隨後若無其事的離開去聽演唱會，令人傻眼。

陳男調閱監視器畫面探究，結果看到3名戴口罩的年輕人疑似要去聽演唱會，從暗處走出後，其中1名穿著牛仔褲的男子，跑到陳男休旅車後方，使勁的將後車門玻璃上的後視鏡往上扳，巨大聲響引來陳男飼養的毛小孩不停狂吠，另名同男子愣了一秒，但看了一眼就裝作若無其事的往前走；另支監視器則明顯拍下3人身影。陳男說，3人不是附近住戶，應該是去聽演唱會的民眾，不知道是天冷要活動筋骨，還是手賤隨機破壞。

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就在陳男休旅車被破壞之不到20分鐘，陳男又再度受害，停在自家門口的機車被1對尋找停車位的情侶隨意移動，女子擅自將機車牽到馬路中間，然後讓開車男子將汽車停進來，就這樣將機車丟在大馬路中間，兩人若無其事的去聽演唱會，陳男要外出買東西，才發現機車被移動，大嘆這些跨年民眾太沒公德心

陳男說，他未與人結怨也沒有跟他人發生行車糾紛，不可能是遭挾怨報復，往年跨年也曾發生類似事件，但這次實在太誇張，讓他不得不報警處理，希望警方儘快將嫌犯繩之於法。

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