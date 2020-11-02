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    首頁　>　社會

    長榮女大生父母連夜南下認屍 哭聲迴盪殯儀館

    2020/11/02 04:21

    〔中央社〕長榮大學馬來西亞籍遇害女大生的父母昨晚從桃園機場入境，直奔高雄市立殯儀館見女兒最後一面，女大生母親下車哭喊「我不要這樣」，崩潰哭聲迴盪殯儀館，令人鼻酸。

    女大生父母昨天晚間8時許抵桃園機場，依規定在確定武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）採檢結果呈陰性後，約10時許辦妥入境，並表達「再晚都要去高雄」之意，隨後連夜搭專車直奔高雄市立殯儀館。

    橋頭地檢署主任檢察官謝肇晶昨晚10時多先抵達殯儀館，並和高雄市刑事警察大隊長侯東輝、殯儀館轄區高雄市政府警察局三民二分局長黃文哲討論相關事宜，高雄市警察局長劉柏良、轄區員警稍晚也到場守候，拉起動線隔開媒體。

    女大生父母搭乘防疫專車隊伍，包括休旅車及轎車共7輛，於今天凌晨1時30分抵達殯儀館，但女大生母親情緒過於激動，大哭近一分鐘才有辦法下車，隨後哭癱在丈夫身上，淚喊「我不要這樣子」，之後走入冷凍室認屍。

    女大生母親淒楚的哭泣聲穿透冷凍室門板，令門外媒體都為之鼻酸。之後女大生母親在丈夫攙扶下走到對面入殮室房間製作相驗筆錄，一起接受檢察官問訊時，情緒才平穩許多。

    據了解，女大生父母依程序領回愛女遺體，取得死亡證明書後，便回到防疫旅館休息。

    24歲馬來西亞籍女大生10月28日晚間從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，遭陌生梁姓男子以繩索勒住頸部並強拉上車，死亡後遺體被棄置在高雄市阿蓮區一處山區，涉案梁嫌被逮捕。檢方訊後依強制性交殺人及強盜殺人兩罪聲押獲准。（編輯：陳彥鈞）

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