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    首頁　>　社會

    馬國女大生命案 立委籲建構社區安全網絡

    針對台南發生馬國女大生命案，立委王定宇表示，事後追捕固然重要，預防犯罪更重要。（記者劉婉君攝）

    針對台南發生馬國女大生命案，立委王定宇表示，事後追捕固然重要，預防犯罪更重要。（記者劉婉君攝）

    2020/11/01 15:59

    ［記者劉婉君／台南報導］台南市發生馬來西亞籍女大學生遭殺害案，民進黨籍立委陳亭妃與王定宇今天呼籲，政府與學校應建構社區安全網絡。

    陳亭妃表示，大馬女學生命案真的令人非常沉痛，此事不只是校園安全的問題，而是校園周邊要如何建構起社會安全網絡，這是學校與政府要好好共同努力的事。否則大家看到事發後，連日不斷探討周邊的黑暗或死角、有沒有報案，不斷地糾結在這些區塊中，她覺得應該檢討而不是推卸責任，要把所有的問題擔起來，把所有的困難一起解決清楚，因為大家真的不希望再有下一次的事件發生。

    王定宇指出，將心比心，不管外國人或本國人，任何一個父母，孩子出外求學發生這樣的事情，沒有人可以接受，那種難過可以體會，這是一個治安的事件，台南市的警方雖然在6個小時內逮捕嫌犯，但希望能做得更好，事後的追捕固然重要，預防犯罪更重要。

    他強調，校園內的通報要能夠及時，不能因為長時期的安全，而將小事看小，小事不報，有時候從小事的預防，才能預防犯罪案件的發生，地方的治安不管是照明或監控系統，還是警力的見警率，都是預防犯罪的一部分，希望不僅是逮捕犯人，更重要的是預防犯罪，包括家庭社會的因素或社區的安全網絡，怎樣把高犯罪因子及早標的，這個也是我們要努力的地方。

    針對台南發生馬國女大學生命案，立委陳亭妃表示，應該檢討而不是推卸責任，要把所有的問題擔起來，學校與政府合作建構社區安全網絡。（記者劉婉君攝）

    針對台南發生馬國女大學生命案，立委陳亭妃表示，應該檢討而不是推卸責任，要把所有的問題擔起來，學校與政府合作建構社區安全網絡。（記者劉婉君攝）

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