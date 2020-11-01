熱血回饋社會 南市獅子會與企業合捐150萬消防器材

南市小北百貨與獅子會等多個團體合捐市值約150萬元的空氣呼吸器背架與氣瓶給消防局。（記者王俊忠翻攝）

2020/11/01 12:45

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市小北百貨、龍興獅子會、國際獅子會300-D1區第9專區、南市義勇消防總隊秉持取之於社會、用之於社會的理念，今天上午在台南公園舉行捐血活動及捐贈消防搶救器材空氣呼吸器背架與氣瓶共36組，總價值150萬元。南市副市長趙卿惠與消防局長李明峯都與會感謝獅子會團體的熱心公益。

獅子會300-D1區第9專區龍興獅子會，近幾年都配合第9專區、第18、19分區及延平、城都、鳳凰、南媖、府城、金城、吉祥等獅子會邀請第8專區主席蘇明宙等其他單位慷慨解囊，為捐血活動共襄盛舉。

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小北百貨監察長、龍興獅子會獅友黃義弘，得知第一線消防救災人員個人裝備不足，成立募資委員會透過公開廠商產品介紹及詢價，再徵詢專業消防人員建議後討論訂購36組空氣呼吸器背架與氣瓶，補充每位消防員裝備不足的問題。

台南大遠百百貨公司與獅子會也於上午9點至下午5點在台南公園共同舉辦「挺小農．做愛心．募熱血」活動，主辦單位這次除了募集鮮血，特別採購台南在地小農蔬果，只要捐血1袋即贈送抽抽樂紅包1個；捐2袋熱血可獲得2個，有機會抽中50吋電視、變速腳踏車、小北禮券1000元、燜燒提鍋、炒鍋、保溫杯、明新禮券100元、小農蔬果等大獎，歡迎大家挽袖做愛心作伙來捐血，目標要募得逾1500袋血。

南市小北百貨與獅子會等多個團體合捐市值約150萬元的空氣呼吸器背架與氣瓶給消防局。（記者王俊忠翻攝）

國際獅子會300-D1區的多個分會團體合辦捐血活動，為捐血中心募血。（記者王俊忠翻攝）

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